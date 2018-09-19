新南向招生 台南成長3.3倍

台南市多所大學近年推動新南向政策成果豐碩。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南市推動新南向招生成果豐碩！根據統計，台南市包括成功大學、長榮大學等多所大學，106學年度招收新南向學生已達2564人，較104學年度增加3.3倍，市府也將持續推動新南向政策，希望吸引更多學子成為「新台南人」。

推動穆斯林友善城市

台南市代理市長李孟諺指出，市府近年致力推動穆斯林友善城市，除了積極輔導餐飲業通過清真認證，也成立穆斯林友善商店認證平台，方便學生上網查詢。

此外，積極輔導轄內各級醫院建構多國語言的友善就醫環境，例如奇美醫院今年起提供包括英語、越語、印尼語、泰語等多國語言的衛教單，讓學生就醫沒煩惱。

成功大學國際處表示，成大新南向招生106學年度人數僅次於台大，除舉辦夏日學校，增加與印尼、越南、泰國等國的國際交流，去年起更到緬甸拓點，成立緬甸校友會。

長榮大學目前在馬來西亞已和砂拉越科大合作無人機研究中心，也和澳洲昆士蘭科大簽訂雙聯學制，學生畢業可同時取得2校文憑，另也與泰國、印尼等舉辦跨國教育體驗。

新增姊妹校 師資培訓

南臺科大指出，目前在新南向國家有72所姊妹校，約占所有姊妹校3成，與2016年相比，新增32所姊妹校就有31校來自新南向國家。除了與台南紡織合作辦理自動化產學專班，過去4年也連續與印尼合作推動師資培訓，今年還辦理印度學生來台實習遊戲開發與設計。

華醫指出，新南向招生人數105學年度8人到107學年度247人，大幅成長，目前除了在數位設計與資訊系開設國際專班，今年還新增餐飲管理和食品營養系專班，並在馬來西亞、柬埔寨進行志工服務等活動。

台灣首府大學2012年就前進泰國、印尼招生，這2年深耕印尼，6年來已到超過50個以上城市和島嶼招生。

(中國時報)

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