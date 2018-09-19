枋寮漁港愈清愈淤 漁民抗議

2018年09月19日 07:22 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

枋寮漁港淤積嚴重，鄉公所發包清淤包商卻只清岸邊未清航道，航道最淺處竟不到1公尺，多艘漁船出入港時螺旋槳打到底部泥沙，受損送修。漁民18日群聚漁港抗議，鄉公所及包商到場後，承諾周日前會完成清淤，讓漁民能順利出海。

包商只清岸邊未清航道

枋寮漁會理事陳峒睿說，空軍每年都會有1000萬元回饋金給漁會，均由鄉公所代為發包。日前公所發包360萬元清淤，包商竟只清淤7000方淤泥，比以往清淤的3、4萬方差很多，清淤結束後也未驗收。

加上包商只清理岸邊淤泥而未清理航道，所以包括他的船在內的10多艘漁船，出入港口時都打到底部導致螺旋槳損壞，修理了好幾萬元。現在只有小船能出入港口，而且還要看潮汐，航行時也只能緊靠岸邊行駛，不能走航道。

選將籲回饋金買抽沙機

漁會推廣股長林炳宏說，枋寮漁港目前是重要的魩鱙魚業基地，6至8月是禁漁期，漁民好不容易等到9月禁期結束要出海捕魚，沒想到竟無法出港，難道要叫漁民喝西北風？

數十名漁民18日群聚漁港抗議，鄉公所人員和包商到場後，承諾周日前完成航道清淤，讓讓漁民能順利出海。3名鄉長參選人丁勇智、徐正男、陳亞麟都到場關心，丁、徐兩人均表示，治本之道應該是用回饋金購買抽沙機，清淤後的泥沙也能回填沙灘，減少沙灘流失，一舉兩得。

(中國時報)