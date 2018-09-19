中秋連假 國道5號4時段最塞

2018年09月19日 07:22 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

今年中秋節有3天連假，宜蘭縣政府18日在縣務會議中報告連假交通疏運計畫，縣府交通處預估，今年連假返鄉、觀光人潮會比較多，國道5號南下、北上段3天連假中共有4時段車多壅塞，呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。

縣府交通處長林國民表示，中秋3天連假國道5號容易塞車的4個時段，南下路段是連假第一天（22日）清晨6時到下午6時，連假第二天（23日）上午7時至下午4時；北上段是第二天（23日）的下午1時到晚間11時，以及第三天（24日）的上午9時至晚間9時。

林國民表示，今年秋節是3天連假，去年只有1天，前年4天，但前年受到颱風影響車流較少，今年預估天氣晴朗，出遊與返鄉人潮多，連假期間每天會有7.5萬輛次車流往返台北與宜蘭。

此外，今年疏運計畫中首次試辦國5連續假日前後一日（21日、25日）清晨6時至下午3時暫停收費措施，藉此紓解車流，因為是首次施行，對連假期間交通疏運狀況的成效還要觀察。

蘇花改蘇澳至東澳段也是首次遇到中秋連假，雖然數據、歷史資料不多，但依據清明節觀察，蘇花改單向每小時車流達900輛次就會壅塞，除了警力會協助交通管制外，蘇花公路蘇澳至崇德段在22日清晨5時至下午5時，23與24日上午9時至下午5時禁行21噸以上大貨車（含砂石車）行駛。

鐵公路部分，3天連假台鐵共有18列次的北宜100元優惠票價，國道客運尖峰時段是3至5分鐘1班車，除享有85折優惠，搭乘國道客運轉成在地客運，享有市區公車一段票免費優惠。

(中國時報)