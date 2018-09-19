新聞透視－整合資源 讓民眾有感成首務

友善列印
中國時報

中央長照2.0補助新北市長照服務從去年7億元今年加碼到23億元，預算越給越多，使用率卻仍然偏低，去年預算退還中央近3億，今年截至目前只用了4.6億，補助繁多民眾卻一頭霧水，肇因衛生局推長照，社會局推福利補助，各自為政缺乏乏整合性，再加上宣傳不足，如果整合資源讓民眾有感，才是現階段最重要任務。

新北市52萬長者中，推估有5％越2萬5000位失能者，但失能人口約僅有2成接受長照服務，3成申請外勞，高達5成是自己在家照顧，不少人未接受專業治療，甚至是半放棄狀態。

長照政策涉及醫療與福利政策，中央雖早已把成立整合的衛生福利部，但到了地方，涉及醫療的部分是由地方衛生局管理；福利補助或是申請輔具，卻是由社會局主管，民眾進了醫院，醫院則是向民眾推自己醫院的服務，病患、家屬只能「霧煞煞」。

平心而論，新北市社會局、衛生局的福利政策完善，但這些福利如何讓病患或是家屬知道，協助失能者順利獲得社福服務，這才是現階段最重要的問題。

簡單而言，醫院是最直接接觸失能者的地方，地方政府如能成立單一窗口，或透過委外等機構直接進入第一線醫院，在失能者進入醫院後，協助擬定照顧計畫，提供整合照顧服務，告訴他們該向那些人尋求幫忙，才是能提高預算執行率的好方法，否則再多補助200億元，民眾還是看得到吃不到。

(中國時報)

中秋連假 國道5號4時段最塞 尋找自己的根 創意族譜徵件

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。