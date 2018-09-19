新聞透視－整合資源 讓民眾有感成首務

2018年09月19日 07:22 中國時報 葉德正

中央長照2.0補助新北市長照服務從去年7億元今年加碼到23億元，預算越給越多，使用率卻仍然偏低，去年預算退還中央近3億，今年截至目前只用了4.6億，補助繁多民眾卻一頭霧水，肇因衛生局推長照，社會局推福利補助，各自為政缺乏乏整合性，再加上宣傳不足，如果整合資源讓民眾有感，才是現階段最重要任務。

新北市52萬長者中，推估有5％越2萬5000位失能者，但失能人口約僅有2成接受長照服務，3成申請外勞，高達5成是自己在家照顧，不少人未接受專業治療，甚至是半放棄狀態。

長照政策涉及醫療與福利政策，中央雖早已把成立整合的衛生福利部，但到了地方，涉及醫療的部分是由地方衛生局管理；福利補助或是申請輔具，卻是由社會局主管，民眾進了醫院，醫院則是向民眾推自己醫院的服務，病患、家屬只能「霧煞煞」。

平心而論，新北市社會局、衛生局的福利政策完善，但這些福利如何讓病患或是家屬知道，協助失能者順利獲得社福服務，這才是現階段最重要的問題。

簡單而言，醫院是最直接接觸失能者的地方，地方政府如能成立單一窗口，或透過委外等機構直接進入第一線醫院，在失能者進入醫院後，協助擬定照顧計畫，提供整合照顧服務，告訴他們該向那些人尋求幫忙，才是能提高預算執行率的好方法，否則再多補助200億元，民眾還是看得到吃不到。

(中國時報)