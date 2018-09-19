尋找自己的根 創意族譜徵件

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣縣史館為慶祝10周年紀念，並配合縣史館深耕推廣計畫，首次舉辦「知族常樂」創意族譜徵選比賽，邀請民眾激發創意，賦予傳統族譜新風貌，了解自己的根源，製作家族專屬族譜。

新竹縣縣史館從1999年成立籌備處掛牌運作，2008年8月正式啟用，成為繼宜蘭縣史館之後，第二座北台灣重要的文史資料典藏研究中心。文化局長張宜真說，新竹縣縣史館目前蒐羅竹縣從清代至今之珍貴文獻與檔案，如新竹州圖書館時代之研究調查資料、圖書及在地文學作家如吳濁流先生之手稿、剪報及出版品、資料光碟、照片等文獻資料。

「找到自己家族的歷史，放在縣史館展出很有意義。」縣長邱鏡淳說，過去台灣開發時期有許多大家族，重視團結合作的力量，但在社會變遷且少子化後，許多孩子已不熟悉家族親屬。今年是第一次舉辦創意族譜的徵件比賽，期待大小朋友「尋族跡、譜新意」，一起追溯家族源流。

創意族譜比賽徵件活動參加對象分為國小組與一般組，國小組包括新竹縣內國小學生，一般組則分為新竹縣內國高中學生、於新竹縣居住或求學的大專以上學生及社會人士。參加者於10月20日前將作品交回文化局縣史館，由文化局評審後頒發得獎者獎狀及獎金。

(中國時報)

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