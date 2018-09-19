蔡衍明基金會 青年偏鄉送暖

2018年09月19日 07:22 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

中秋節前夕，中州科技大學與蔡衍明愛心基金會18日舉辦「2018公益青年送愛下鄉趣」公開頒發儀式，校長黃思倫親自主持並致贈基金會與合作單位感謝牌，蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠、趙忠傑與課長周哲仁專程南下，為受惠的100名家戶及學生送上關懷與祝福。

黃思倫表示，中州科大很榮幸能與全台26所大專校院共同投入這項公益活動，讓彰化地區有機會串聯蔡衍明愛心基金會的幸福傳遞。蔡衍明基金會無私提供3節慰問金，讓中州科大學生社團在發掘需要協助家戶的同時，實踐對社會的責任，從中獲得人生寶貴經驗。

黃思倫說，盼良善的正向循環，讓青年學子自發性並持續關注「敬老」及「孝親」議題，將公益的種子持續傳承、回饋社會。

彭澤惠指出，蔡衍明基金會自2015年起與全台各區多所優質公私立大學合作，發起「公益青年送愛下鄉趣」送愛活動，由青年學子發掘周遭弱勢與獨老，幫助、感受並募集感人故事，推動年輕世代直接了解社會的真實面，放送更多「助人」與「盡孝」正能量。

學生會活動部長洪嘉憶分享參與心得說，端午節時，她將親手包的粽子分送到需要關懷的長輩手上，到每個關懷家戶拜訪，聽到許多感人故事，是學習歷程中很寶貴的經驗。

中州科大學務處長葉春秀表示，社團學生以行動傳遞愛與正向能量，深獲鄰里長輩好評，這次更感謝中時旺旺集團貼心加碼贊助熱銷商品蛋黃派贈送給與會家戶，感覺很溫馨。

(中國時報)