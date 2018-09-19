台南勞檢 上半年開罰387件

台南市勞工局勞動檢查中心上半年度針對轄區事業單位實施勞動條件檢查，總計開罰387件，以未確實登載勞工出勤紀錄、超時加班、未依規定給予加班費等占違法比例最多。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

台南市勞工局勞動檢查中心今年對南市事業單位實施勞動條件檢查，上半年總共裁罰387件違規案件；尤其，5月間的電信業者499之亂，更對3業者各開出百萬罰單。

根據統計，未確實記載出勤紀錄、未依規定給予加班費、加班時數超過法定標準等名列前3大違法項目，更有知名傳產業者已經累計遭到開罰超過300萬元。

勞動檢查中心主任許禹錦表示，目前勞檢中心編制有45人，上半年執行的勞動條件檢查共計2261次，其中包含年度專業檢查、市長信箱及勞工檢舉等類別；除了例行檢查外，一般只要民眾提出申訴，就會依照程序處理。

許禹錦指出，今年度勞動基準法修正後，因部分法令更動，攸關勞工權益，勞資雙方在執行面上有改進及溝通空間，根據統計資料顯示，最常見的違法情形以未確實記載出勤紀錄最多，占裁罰案件的2成以上。許禹錦說，出勤時間須登錄到分鐘，記錄不清或僅寫上時數都是違法，稽查過程中發現不少案例都是紙上作業，並未落實記錄，只要違法事證明確，第1次即可依法開罰2萬元。

另外，未依規定給予加班費、加班時數超過法定標準則分居2、3名，且業種以以製造業、批發及零售業為大宗。

日前電信499之亂時，業者因違法情節嚴重，均直接裁處最高100萬罰金，南市也有上市傳產業者，多年來都有超時加班的問題，罰金已經累計超過300萬元，但業者申覆都有依法給予加班費，但因招工困難，為趕訂單只能超時加班。

勞檢中心表示，接下來將針對違規者進行複查，並督促事業單位確實舉辦勞資會議，增進企業內部溝通，減少勞資雙方衝突，呼籲企業主應確實遵守相關勞動法令。

(中國時報)

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