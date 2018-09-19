台南勞檢 上半年開罰387件

2018年09月19日 07:23 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市勞工局勞動檢查中心今年對南市事業單位實施勞動條件檢查，上半年總共裁罰387件違規案件；尤其，5月間的電信業者499之亂，更對3業者各開出百萬罰單。

根據統計，未確實記載出勤紀錄、未依規定給予加班費、加班時數超過法定標準等名列前3大違法項目，更有知名傳產業者已經累計遭到開罰超過300萬元。

勞動檢查中心主任許禹錦表示，目前勞檢中心編制有45人，上半年執行的勞動條件檢查共計2261次，其中包含年度專業檢查、市長信箱及勞工檢舉等類別；除了例行檢查外，一般只要民眾提出申訴，就會依照程序處理。

許禹錦指出，今年度勞動基準法修正後，因部分法令更動，攸關勞工權益，勞資雙方在執行面上有改進及溝通空間，根據統計資料顯示，最常見的違法情形以未確實記載出勤紀錄最多，占裁罰案件的2成以上。許禹錦說，出勤時間須登錄到分鐘，記錄不清或僅寫上時數都是違法，稽查過程中發現不少案例都是紙上作業，並未落實記錄，只要違法事證明確，第1次即可依法開罰2萬元。

另外，未依規定給予加班費、加班時數超過法定標準則分居2、3名，且業種以以製造業、批發及零售業為大宗。

日前電信499之亂時，業者因違法情節嚴重，均直接裁處最高100萬罰金，南市也有上市傳產業者，多年來都有超時加班的問題，罰金已經累計超過300萬元，但業者申覆都有依法給予加班費，但因招工困難，為趕訂單只能超時加班。

勞檢中心表示，接下來將針對違規者進行複查，並督促事業單位確實舉辦勞資會議，增進企業內部溝通，減少勞資雙方衝突，呼籲企業主應確實遵守相關勞動法令。

(中國時報)