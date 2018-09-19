都歷海灘祕境 絕美天空之鏡

台東都歷海邊的「天空之鏡」在退潮時宛如奇幻的人間仙境。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東也有「天空之鏡」！山竹颱風遠離，台東海邊恢復平靜，成功鎮都歷海灘在退潮後出現夢幻般的水倒影，清澈的淺灘，宛如1面大鏡子，映照出天光雲影，美不勝收，這裡原本是鮮為人知的「祕境」，經網路部落客曝光後，慕名而來的遊客都大讚是人間仙境。

「也太美了吧！」，山竹颱風帶來的驚濤駭浪已經遠離，被暱稱為「天空之鏡」的台東縣成功鎮都歷海邊，在退潮後恢復為靜謐、寬闊的澄澈鏡面，海天融合成一體，把得天獨厚的「台東藍」演繹得淋漓盡致，慕名而來的遊客驚為天人。

來自桃園的李姓遊客說，全世界有幾個聞名的鏡面沙灘美景，其中最具盛名的應該是玻利維亞的烏尤尼鹽湖，但是不用飛到國外，在台東都歷海邊就有「天空之鏡」可以欣賞，不過，要在退潮時較容易欣賞到海天一色的奇幻美景，因此要去之前最好先查一下潮汐表。

當地阿美族年輕人阮文彬表示，都歷海邊的沙灘因為沙子含鐵，質地較硬，在退潮時造成反光效果，有如鏡面，這裡也是阿美族人舉行海祭、漁獵及撿拾螺貝的傳統海域。

不過，近幾年來觀光客、衝浪客逐漸增加後，對老人家的傳統採集造成影響，早期甚至有四輪驅動車長驅直入，過去沙灘上常見的眼角沙蟹數量銳減，部落年輕人為了保護這片美麗的沙灘，在入口設路障，希望遊客以徒步方式親近大自然，以減少對沙灘生態的衝擊。

(中國時報)

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