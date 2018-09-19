北農董事會 董座人選受矚目

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中國時報
／台北報導

台北市副市長陳景峻辭去北農董事長一職，因北農今日舉行例行性董事會，屆時也將選出新任董座，至於農委會表態支持北市府推派人選，據了解，市府擬推工務局長彭振聲接下董事長，但他稱未獲市府徵詢，還直呼「沒有啦！不知道大家在急甚麼！」

陳景峻辭去董座職務，繼任人選備受關注，外傳台北市長柯文哲已提前和農委會主委林聰賢商討。對此，林聰賢證實，雙方針對董座人選交換意見，並釐清農委會與北市府間的溝通平台，希望未來對董事長人選、北農營運等議題，能有更密切的聯繫。

對於新董座人選，林聰賢表示，只要是專業人選，符合台北果菜市場改建與北農營運的需求，都會支持。被問到柯是否已提出繼任人選，他表明，彼此有交換意見，也有董事長與總經理共聘默契，未來董事長會朝專業人士考量，至於總經理吳音寧是否留任？他則說，這不在討論範圍。

彭振聲表示，陳景峻還要做到9月底，不知道大家在急甚麼，而且只剩下2個月的董事長任期，誰要去當！柯當不當選，董座都可能換人，不確定因素太多。至於，是否有接到柯文哲或陳景峻的徵詢？彭則說「現在預算審查忙得要死，沒人徵詢過他！」

由於依公司法規定，董事長若缺位，由副董事長代行職務，若無設副董則由常董或董事互推一人代理，舉辦董事會選舉董事長；不過，北農常董張永成表示，董事會討論事項事先已排定，以市場改建為主，且陳未決定是否同時辭去常董、董事資格，加上董事長選舉需經董事、常董等選舉，因此新董座恐怕還有得等。

(中國時報)

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