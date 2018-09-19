桃園電競趴 亞洲統神坐鎮

2018年09月19日 07:23 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「2018桃園電競嘉年華」10月5日起於健行科技大學舉行，連續3天的活動將打造超過500坪的「桃園峽谷」，重現電競賽事內的場景。此外賽事總獎金有12萬元，更會邀請電競界名人到場，打造電競盛會。

健行科大表示，將邀請電競「英雄聯盟」第2季世界冠軍BeBe、人氣網紅亞洲統神、實況女神Mita進行表演賽，此外10月5、6日進行英雄聯盟桃園市長盃，4強賽將由貝克、JWell、ZOD進行播報。10月7日的電競「傳說對決」比賽則請到米克、Raby進行賽事分析與講解，活動主持人則是實況主咪妃。

另外也邀請傳說對決職業隊J Team到場進行互動簽名會，此外coser將現場cosplay成為各式各樣的電競角色，漫遊在會場內，供民眾現場拍照打卡。會場還有街頭藝人表演、火舞秀、3米高的野怪倒數爆破，也會開放現場報名傳說對決1對1生死擂台賽。

主辦的桃園市體育會電子競技委員會，也將邀請贊助廠商宏碁現場展示電競電腦、周邊設備、最新的MR混合實境設備，民眾有機會接觸到最新的科技產品，體驗虛擬的遊戲世界。宏佳騰機車則將在現場推出首輛電競速克達，以全新風格搭載首創智慧科技儀表亮相登場。

另外民眾如果在現場使用園遊券消費，還能參加抽獎活動，有機會得到電競椅、電競配備、泰山Buffs能量飲料等獎品。

(中國時報)