8年5萬戶公宅 柯P坦言會下修

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中國時報
／台北報導

北市長柯文哲公宅政策搖擺不定，先喊出「8年5萬戶公宅」，隨後修正「4年2萬戶」，今年初柯陪同蔡英文總統視察松山區健康公宅時強調，北市與中央公宅政策一致，柯文哲18日出席六張犁公宅動工卻又改口稱，全台空屋數量高，策略應該調整，北市興建公宅戶數會下修，未來會以蓋公宅與包租代管湊到5萬戶。

柯文哲上任後積極推動公宅，今年初曾陪同蔡英文到健康公宅視察，當時柯文哲致詞提到，中央8年20萬戶公宅政策與北市公宅計畫一致，未來會繼續攜手合作，提供民眾住得起的公宅。

柯文哲昨出席六張犁A、B區公宅動工典禮致詞表示，北市連續一年無人居住達3萬6000戶，應該思考如何把空屋導入市場，像是全台空屋超過一年有61萬戶，中央計畫興建20萬戶公宅，他思考後覺得怪怪的，應該滾動式檢討改進，暗酸中央政策。

對於外界質疑公宅政策跳票，柯文哲說，學術上評估只租不賣的公宅要達5％以上，才能對市場價格產生破壞，現在公宅還沒達5萬戶，所以未來還是會繼續蓋，但柯坦言，原先設定公宅戶數會下修，同時會思考把空屋逼到租屋市場方式，湊足5萬戶目標。

外界解讀，柯文哲8年5萬戶公宅政策急轉彎，對此，都發局長林洲民解釋，當初柯Ｐ講8年5萬戶，經過盤點調整為4年2萬戶，首階段目標已經完成；至於剩餘4年3萬戶，相關資源還在盤點，但仍以3萬戶皆為公宅為目標，同時推動包租代管，雙管齊下。

(中國時報)

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