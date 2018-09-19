功維敘隧道 旅服中心啟用

2018年09月19日 07:23 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗市功維敘隧道近年來已成為國內熱門景點，每月湧入數百遊覽車，市公所繼斥資1600萬完成北口景觀無障礙步道及3D立體彩繪駁坎後，再爭取600多萬辦理旅客服務中心環境營造工程，18日啟用，色彩鮮豔的貨櫃新風貌，與百餘年歷史遺跡相映成趣。

功維敘隧道是熱門景點，尤其在部分場館收費後更夯，今年1到8月累計有5600多輛次遊覽車旅遊攬勝，平均每個月700輛次。市長邱炳坤等人18日為旅客服務中心揭牌時表示，未來除強化服務旅客之外，也規畫設置貨櫃市集，販售市公所推薦安全、有認證的商品，打造與其他景點不同特色。

市公所表示，在此之前，交通部剛補助完成功維敘北口景觀無障礙步道，擁有制高拍照苗南高架橋火車及苗栗市夜景，在功維敘隧道北口大同社區活動中心入口處駁坎，還有長21公尺、高近5公尺的「火車出隧道」3D立體彩繪，為老隧道增添新亮點。

另外，功維敘北口城堡造型，過去被鐵道迷視為是日治時代紅磚隧道最美的一座，可惜於1993年「62水災」中，隧道頂東側山牆倒塌遲未修復，公所也尋求專業廠商找來特燒紅磚完成復舊，重現經典風華。

由於東、西兩側城堡造型幾乎沒有兩樣，除非仔細觀察，還看不出曾經修復過。

(中國時報)