嘉縣盤點長照資源 發放手冊摺頁

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中國時報
／嘉縣報導

台灣今年才算正式邁人高齡化社會，但嘉縣卻整整提早13年，據嘉縣衛生局預估，全縣至少有1萬多人有長照需求，卻還有近半的人對長照服務一知半解，18日縣府舉辦長照2.0資源盤點記者會，表示首波將透過「長照ABC盤點資源地圖」、「長照資源手冊」及「長照宣傳摺頁」等資訊傳遞，讓民眾找得到，用得到。

根據8月資料顯示，嘉縣老年人口已高達18.72％，有9鄉鎮甚至達到20％以上超高齡社會，寫下全國紀錄。昨天的記者會上，連副縣長吳芳銘都說，長照資源有哪些？分散在哪些地方？連他都很難記清楚，更何況是一般民眾，所以縣府規畫推動長照ABC政策時，優先想的應是怎麼讓民眾看得到、找得到、用得到；其次才是想要用、知道用、用得起。

衛生局長祝年豐更以喘息服務為例，指嘉義喘息服務不到30％，但明明長期照顧失能、失智者家屬非常需要，加上今年長照服務案量雖然多1倍，仍有4、5000位潛在個案還沒用到，顯見大家可能不知道資源在哪裡，所以首波會把各鄉鎮市長照ABC盤點資源地圖、長照資源手冊及長照宣傳摺頁一次公開，未來每3個月更新1次。

祝年豐還指出，長照相關資訊將放在各鄉鎮公所、衛生所等地，方便民眾直接取得；另將再設計手機長照2.0版APP，或是把類似醫院掛號系統導入長照線上服務。

吳芳銘認為，資源盤點是首部曲，二部曲將呈現努力布建長照資源的成長量，最後再分析長照服務成果，作為嘉縣日後精進的參考。

(中國時報)

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