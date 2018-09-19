牟暴利 健康食品老闆轉製毒

2018年09月19日 07:23 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

以前做健康食品，現在製毒！有生技專業背景的78歲詹男，利用專長開設小型研究室，日前成功研製出以未管制化學原料合成製作一粒眠等毒品，專門生產、供貨給販毒集團，檢調日前查獲3座工廠、逮獲6人，並起出市價達13億多元的成品與半成品。

台北地檢署檢察官詹騏瑋與台中地檢署檢察官陳旻源共同指揮調查局中機站等單位，7月間分別在台中市北屯區、太平區查獲四級毒品耐妥眠製造工廠，並逮捕詹姓、陳姓（35歲）製毒師傅及陳姓金主。

檢調於9月11日在台南仁德工業區查獲另個一粒眠製造工廠，逮獲張姓製毒師傅及陳姓、黃姓助手。

專案小組調查發現，這3座工廠都是供貨給同1個販毒集團，每公斤毒品以25萬元交貨，短短8個月約銷售40至50萬顆。

專案小組指出，詹男以前是生技公司老闆，專門生產製造健康食品銷售，因他生活相當奢華、每餐至少要花6至7000元；為補平開銷缺口，3年前在北屯區住處設小型實驗室，花2年成功研製出耐妥眠合成配方，並從大陸進口相關原料，初估每顆耐妥眠成本不到8元、市價可賣到400多元。

誇張的是，專案小組攻堅進入太平這座製毒工廠時，發現陳姓製毒師傅為牟取暴利，不但架設4條生產線，且每天都在惡臭撲鼻、煙霧瀰漫的惡劣環境中趕工；他為避免臭味外洩被發現，還緊閉門窗，使得鋁門窗、屋內器具、甚至水壺上都布滿凝結的固態結晶物。

(中國時報)