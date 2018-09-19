與孫子約定 61歲受刑人獄中念大學

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中國時報
／台南報導

長榮大學去年首創走進台南監獄招生，今年更擴大對全國矯正機關招生，22名大一新生半數從花蓮、彰化、屏東來南監求學；其中，61歲黃姓受刑人在花監完成國高中學歷，今年考上大學，跟孫子約定「阿公努力讀書，你們要來參加我的畢業典禮！」長榮大學同時也正向教育部申請設碩士班，造福受刑人坐牢也能拿碩士。

長榮大學18日在台南監獄舉辦管理學程107學年度開學典禮，22位大二學長跟22名大一新生出席見證。長榮大學指出，今年共錄取22人，4年完成128學分即可一圓大學夢，希望透過教育教化人心，減少再犯罪率。

大二生當初原本錄取30人，8人因假釋出獄、移監；其中，成績第一名的收容人出獄後，在家人支持下仍繼續攻讀大學。

走進南監授課以來，老師們普遍感受這群學生「用生命在讀書」，非常珍惜目前全國唯一可以在監獄讀大學的機會。1名老師透露，「比起大學生動輒蹺課、滑手機、打瞌睡，鐵窗內學生少了這些誘因，人人都很專心。」老師也說，學生每一科目幾乎都維持90分以上。

長榮大學為了鼓勵受刑人求學，原本每學分1350元，也以優惠價僅收取800元，受刑人每年僅需負擔1萬多元學費，大學4年省下約7萬元，減輕家屬經濟負擔。

僅小學學歷的61歲黃姓受刑人，犯下擄人勒贖遭判無期徒刑，服刑14年多，在花蓮監獄先後完成國高中學歷，今年再接再厲考上大學，有6個孫子的他說，關這麼漫長的時間，不想虛度光陰，所以把握時間讀書，「跟孫子約定，阿公用功讀書，你們也要好好讀書、做人。」

(中國時報)

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