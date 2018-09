世界最美麗海灣年會 澎湖開跑

2018年09月19日 07:23 中國時報 陳可文 /澎湖報導 /澎湖報導

2018世界最美麗海灣組織第14屆世界年會將於27日首次跨海台灣澎湖舉行,全球23國家、50多城市的250名國內外代表團齊聚一堂,以海會友的國際盛會。

年會主題海洋之愛,全方位探討海洋環境、永續觀光、地方經濟等海洋城市發展議題,透過交流互動平台,激發發展新契機。

澎湖縣政府樂當東道主,熱情歡迎遠道好友蒞臨,精心策畫為期1個月「世界最美麗海灣嘉年華」系列活動。

縣府號召上百家在地文化藝術展演團隊共襄盛舉,18日縣長陳光復偕同各界嘉賓歡喜拉開序幕,宣示活動正式開跑。

陳光復興奮表示,2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織世界年會,是澎湖踏上國際重要一步,特別感謝鄉親全力支持,期許澎湖提高國際能見度,一舉躍升世界舞台。

27日年會嘉年開幕式,3場踩街活動熱鬧登場,邀請與會國內外嘉賓、馬公國中軍樂團、特色大偶踩街團、澎湖青年熱舞團、遠航空姐團、慈善選美皇后佳麗團、大會吉祥物縣府花車及澎防部悍馬車隊浩浩蕩蕩掃街。

慶祝晚會營造「海洋.澎湖.融合」意象,嶄新劇場式展演強化光雕影像,搭配澎湖國寶級褒歌、踏涼傘及迎賓戰鼓一同演出;澎湖青少年管弦樂團、合唱團也將與英國Johnny and the Band攜手獻唱「外婆的澎湖灣」及年會主題曲「The Ocean We Love is Here to Stay」。

