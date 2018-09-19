醫院遲報 麻疹病患北捷趴趴走

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中國時報
／台北報導

麻疹疫情又悄悄出現了，疾病管制署昨天公布國內新增2例麻疹病例，2例都是北部30多歲男性，同在北部某一家醫院就醫卻出現疫情通報延遲之嫌，讓病患曾在9月1日搭乘台北捷運文湖線和板南線「趴趴走」，造成防疫漏洞。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，依照個案潛伏期間活動史研判，1人為國內感染，1人為泰國感染；目前衛生單位已掌握2名個案接觸者共352人，將持續監測至9月24日。

問題在於2人分別於8月23日與9月1日發病後就醫，可是醫師通報時間拖延過久，1例延誤8天、1例延遲15天，使得泰國感染的個案在可傳染期間內到處「游走」，曾在9月1日下午2時搭乘捷運板南線從府中站轉至文湖線大安站，下午7時大安站轉回板橋站。

疾管署表示，2名個案均由北部某一家醫院通報，由於2人發病至通報時間間隔較長，地方政府衛生局現已啟動調查。疾管署副署長莊人祥表示，只要疑似個案依法應在24小時之內通報，如果延遲屬實將會處罰醫師9至45萬元。

這2例麻疹個案讓疾管署對於醫師的通報「頗有意見」，因為麻疹傳染力強，黃婉婷表示，感染者在出疹前、後4天都有傳染力，所以醫師只要6、70％把握就該想到麻疹、進行通報，以免防礙後續的公衛措施。

莊人祥提醒，各醫療院所應落實法定傳染病疑似病患的及時通報流程，包括醫院診療系統於就診病患符合特定症狀及TOCC等條件時，適時提醒醫師或感控該個案符合通報條件；還有醫院應加強院內教育訓練，增加醫師對麻疹通報定義的瞭解。

今年以來國內累計34例麻疹，其中9例為境外移入病例，感染國家以東南亞國家為多；另有25例為國內感染，包含21例為3月底某一航空公司因境外移入病例引發的群聚疫情。

(中國時報)

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