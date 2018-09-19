竹市道路新闢 進出免繞路

新竹市中華路4段451巷至409巷道路新闢工程，18日在市長林智堅（中）主持通車儀式下正式啟用。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市中華路4段451巷至409巷道路新闢工程，在居民引領期盼10餘年後，於18日通車啟用，新闢道路啟用後，用路人終於不用再繞路進出，不僅便利地方居民，也提供民眾安全的交通環境，健全香山區交通網絡。

市府指出，過去要從中華路4段409巷穿越到451巷必須穿過平交道，繞過中華路才能到達，相當不方便，過去附近大型社區更曾因道路狹小，以致火災救護受到延遲，且當地處低漥更有積水問題，所以拓寬451巷至409巷的道路，一直是當地居民殷殷期盼的工程；此次是歷經8個月，終於完成這條265公尺的連通道路。

市府也特別要感謝台鐵及私人地主陳蔡俊、蔡黃棟、蔡明珠、饒金榮、陳森榮、陳銘璋、陳梅潭及黃志堅等人無償提供土地，供道路使用，讓公共環境更為完善。

另市府也針對科學園周邊要道的交通持續改善中，市長林智堅昨天更赴新竹市智慧交控中心視察，體驗智慧交通監控，由交通處長倪茂榮解說，並全程透過網路直播與民眾分享。

林智堅表示，市府近年來全力進行園區交通改善，祭出大數據及智慧系統建置，解決上下班時間交通壅塞帶來的不便，如今已有明顯成效，讓通勤的爸媽有更多時間陪伴孩子、家人，未來更要打造大眾運輸運具，進一步從根本改善交通。

(中國時報)

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