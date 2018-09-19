屏東創世募款 交安宣導爭曝光

創世屏東分院每年約辦理120場交安宣導，除讓觀念向下扎根，也盼藉由曝光獲取善款挹注。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

長期投入植物人照護的創世基金會屏東分院，每年在縣內各級學校進行約120場的保腦宣導活動，不僅將交通安全觀念從小扎根，避免因一場意外而造成憾事，另也藉此爭取曝光，盼讓抓襟見肘的財務狀況，能因善款挹注而稍有緩解。

根據統計，創世安養服務清寒植物人中，有超過6成是交通事故導致，不少是因自己或他人未遵守交通規則、未戴安全帽，甚至是酒駕上路釀禍；創世屏東分院長林艾樺強調，交安宣導主要提醒用路人應遵守交通號誌，但在屏東一些鄉間小路並無紅綠燈，路口停讓就顯得重要，不只騎士或駕駛需要注意，行人穿越馬路也千萬不要滑手機造成危險。

18日上午，創世特地邀請歸來幼兒園學童擔任保腦小尖兵，參加模擬路考，由壽山動物園熊麻吉擔任主考官，看著小朋友頭戴安全帽、配備齊全騎著腳踏車，模樣相當可愛。

藉由交安宣導機會，創世也將常年服務項目一併向外界說明，林艾樺透露，屏東創世去年搬遷新址後，目前收容人數從原本30人增至46人，扣除人力開銷，每月皆透支40萬元，「只能一直吃老本」。

10月6日創世預計在台糖屏東區處舉辦一場「植愛童樂會」，可望募得50萬元，林艾樺說，只能透過每場活動爭取曝光，除了進行交安宣導，也同時募集常年照顧經費。

(中國時報)

五條港棧橋加高 漁民盼加固 彰縣校園種電 啟動三部曲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。