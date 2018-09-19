屏東創世募款 交安宣導爭曝光

2018年09月19日 07:23 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

長期投入植物人照護的創世基金會屏東分院，每年在縣內各級學校進行約120場的保腦宣導活動，不僅將交通安全觀念從小扎根，避免因一場意外而造成憾事，另也藉此爭取曝光，盼讓抓襟見肘的財務狀況，能因善款挹注而稍有緩解。

根據統計，創世安養服務清寒植物人中，有超過6成是交通事故導致，不少是因自己或他人未遵守交通規則、未戴安全帽，甚至是酒駕上路釀禍；創世屏東分院長林艾樺強調，交安宣導主要提醒用路人應遵守交通號誌，但在屏東一些鄉間小路並無紅綠燈，路口停讓就顯得重要，不只騎士或駕駛需要注意，行人穿越馬路也千萬不要滑手機造成危險。

18日上午，創世特地邀請歸來幼兒園學童擔任保腦小尖兵，參加模擬路考，由壽山動物園熊麻吉擔任主考官，看著小朋友頭戴安全帽、配備齊全騎著腳踏車，模樣相當可愛。

藉由交安宣導機會，創世也將常年服務項目一併向外界說明，林艾樺透露，屏東創世去年搬遷新址後，目前收容人數從原本30人增至46人，扣除人力開銷，每月皆透支40萬元，「只能一直吃老本」。

10月6日創世預計在台糖屏東區處舉辦一場「植愛童樂會」，可望募得50萬元，林艾樺說，只能透過每場活動爭取曝光，除了進行交安宣導，也同時募集常年照顧經費。

(中國時報)