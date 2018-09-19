貿易商大樓活化 再現金融第一街

2018年09月19日 07:23 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

昔日哈瑪星金融第一街的第一高樓「貿易商大樓」，原本面臨資產處分命運，在文化局與高雄進出口商業同業公會溝通協調下，保留建物交由文化局承租活化，寫下文化資產公私協力的新典範。

高雄進出口商業同業公會所有的貿易商大樓，在興濱計畫的哈瑪星金融第一街改造計畫具指標性意義，雖然僅4層樓，卻是67年前哈瑪星的第一高樓，因進出口貿易熱絡，舊三和銀行、山形屋、原高雄州警察署、高雄郵便局，整個街廓有「高雄金融第一街」美稱。

2014年9月公會因閒置打算處分大樓，文化局急忙暫定為古蹟，史哲與公會理事長高國倫展開溝通協調，最終獲得理監事聯席會議同意，保留建物交由文化局承租活化，成為公私協力、共同保存文化資產的典範。

18日揭牌，史哲特別感謝公會認同文化資產保存理念，貿易商大樓不僅修復再生，也是再現歷史記憶，有故事的建築才有歷史的溫度，有故事的城市才有發展的基礎。

高國倫與公會會員出席，看見大樓修復重生，回顧往昔，公會1963年買下這棟大樓，時任總幹事王宗岳親題正式命名為貿易商大樓，竣工碑仍保留在樓下，建物仿如公會的根。

貿易商大樓啟用，文化局特別策畫金融重鎮展示，讓更多民眾認識金融第一街的光榮歷程。開放時間自9月19日起，平日10時至17時、假日10時至18時，每周一休館。

(中國時報)