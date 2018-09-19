白綠假分手 民進黨組織偷助攻

柯文哲競選辦公室15日舉辦活動，具有綠營色彩的「台北婦女玉蘭花協會」為主辦方之一，該協會前理事長邱樂世更大方上台同歡（左一）。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

白綠分手後，柯文哲與民進黨檯面上關係緊繃，不過柯競辦婦女部日前舉辦活動，主辦單位不但直接寫上有綠營色彩的「台北婦女玉蘭花協會」，包括前理事長身兼民進黨市黨部中山區副主任邱樂世和前凱達格蘭學校執行長鄭淑心也現身參與，由於姚文智民調無起色，綠營外圍組織又私下助攻，也引發「棄姚保柯」的聯想。

柯文哲競辦婦女部上周以「分享惜食觀念」為由舉辦見面會，具有綠營色彩的「台北婦女玉蘭花協會」為主辦方之一，該協會前理事長邱樂世大方上台同樂，由前總統陳水扁創立的凱達格蘭學校前執行長鄭淑心也出席，兩人幾乎滿場跑。

前台北婦女玉蘭花協會理事長邱樂世表示，她從上次就挺柯，這次也有很多人叫她去挺姚文智，但自己已經挺柯了不好雙邊跑，她也當過民進黨市黨部中山區副主任、選過里長，她還透露，中山區不少里長也都由綠轉白。

協會前理事 曾公開反柯

民進黨北市黨部主委陳正德表示，玉蘭花協會與水噹噹成員有重複，同為綠營女性外圍組織，邱樂世確實為現任市黨部中山區副主任，自己也跟邱熟識，但個別成員要支持誰又能怎樣，現階段不會特別處理，直呼「還好啦！還好啦！」

競辦發言人林筱淇回應，目前女性支持者交由婦女部組織負責，後援會成員來自各行各業，並不會排斥有綠營色彩的參加者，且這些人上次就很挺柯，不會因為現在民進黨有提名人，他們就不能來，只要是真的認同柯文哲的理念，不分黨派、色彩，都歡迎！

認同理念 不分黨派色彩

當天與會人士直言，白綠檯面上分裂已是事實，但很多綠營支持者還是認為誰會上我就支持誰，總是不希望丁守中當選， 找到一個可以解決問題的人比較重要。

(中國時報)

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