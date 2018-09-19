侯民調大勝 市場拜票紅不讓

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）18日前往中和勝利市場掃街拜票，有支持者送上肉粽預祝「包中」。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

根據媒體最新民調，國民黨新北市長參選人侯友宜獲得40.2％支持度，民進黨新北市長參選人蘇貞昌29.4％，另有30.4％未表態；對此，侯友宜18日表示，「民調代表一件事情，民眾非常討厭負面選舉！」內心永遠只有一句話「國家第一」。

民眾討厭負面選舉

侯友宜18日上午8時許，由前立委張慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、市議員參選人金瑞龍、前中和代表黃金村、里長等陪同，前往中和區勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情，有支持者送上肉粽、鳳梨，現場「凍蒜！凍蒜！」聲此起彼落。

侯友宜表示，感謝支持者滿滿的熱情，送他菜頭、鳳梨、包子、礦泉水、肉粽、蔥，「心中充滿感恩，會繼續打拚！謝謝大家的熱情，非常感動。」

關於民調領先，侯友宜表示，他心中完全沒有藍綠，只認是非對錯，他希望所有站出來的市民都可以認同他價值，大家只要做事不要分顏色，不管在任何一個地方他都會認真努力，用雙手雙腳，持續跟市民報告政見，與市民「站逗陣」。

侯把菜市場當親人

媒體追問與對手蘇貞昌都專挑菜市場掃街拜票，侯友宜回應，自己是菜市場長大，好像回到自己的家，同樣的市場、不同的熱情、不同的感情，「那是自己家的人！」有相同的背景，「尤其看到豬肉攤，從小看著父親切豬肉，菜市場就是我的親人。」

侯友宜表示，國民黨高雄市長參選人韓國瑜落後對手陳其邁，他要鼓勵高雄旅北的朋友們，返鄉投票支持韓國瑜，他有能力翻轉高雄；至於與丁守中未來是否還有規畫同台，侯友宜也說，雙北只要有好的共同議題，兩邊可以隨時討論。

另外，轉型正義議題同樣備受關注，鄭南榕遺孀、前客委會主委葉菊蘭力挺對手蘇貞昌，對此，侯友宜簡單回應，「家屬的心情，可以理解，謝謝！」

(中國時報)

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