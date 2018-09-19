竹縣長選舉 學妹們搶鏡鋒頭

2018年09月19日 07:23 中國時報 邱立雅／竹縣報導

楊文科競選團隊用夾娃娃機和扭蛋機，讓大小朋友透過玩樂夾取可愛的文宣小物。（邱立雅攝）

五合一選舉打得火熱，新竹縣長參選人楊文科、徐欣瑩紛紛打出美女牌，由競選團隊「顏值擔當」的「學妹」們來PK別苗頭，送出別具特色的競選小物，將競選氣氛帶到最高點。

徐欣瑩競選團隊先前推出「好棒棒玉米捲」，用美食收服大眾味蕾，近日再推出各級參選人之中首本農民曆。競選團隊人氣超高的「學妹」李玫，也投入了這次的農民曆的設計與編輯，「自製自宣傳」，果然吸引選民們熱烈索取。

李玫設計農民曆 索取踴躍

「光是規畫、反覆調整與修改，就花了快1個月的時間。」李玫笑說，要將傳統的農民曆賦予嶄新的面貌又能融合徐欣瑩的政見，團隊費了不少心思，但一推出後，目前已送出超過1萬本，看到辛苦做出來的心血結晶受到歡迎非常開心。

李玫介紹這本農民曆以民眾需求出發，除了必備的24節氣與日常趨吉避凶資訊外，內容列出了徐欣瑩詳細的政見，將生醫園區、爭取自來水、要求霄裡溪水源不受汙染等內容改編成漫畫，也有長輩表示，看到內容有提醒降3高的健康食物，覺得相當貼心。

而楊文科也創意滿點，由競選團隊高學歷的「學妹」侯冠妤當宣傳大使，推出「楊好棒」加油棒以及可愛文具。笑容甜美的侯冠妤表示，競選團隊以「楊、羊」為發想，設計一系列可愛羊的文宣小物，包括橡皮擦、削鉛筆機以及充氣「楊好棒」。

侯冠妤代言小物 實用性高

另外競選團隊更推出夾娃娃機和扭蛋機，讓大小朋友參與競選活動時，可透過玩樂夾取可愛的文宣小物。

侯冠妤表示，目前每個周末都會辦「青春飛楊號，藝起來飛揚」的藝文表演巡迴活動，只要來參加即可免費拿「楊好棒」，若是參加遊戲就可以免費兌換代幣夾文宣小物，體驗玩夾娃娃機跟扭蛋機的樂趣。

(中國時報)