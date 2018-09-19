彩虹眷村增建公廁 議員批霸凌民意

彩虹眷村旁建新公廁，因太靠近住宅引發惡臭疑慮，附近居民陳情抗議。（黃國峰翻攝）

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中國時報
／台中報導

年底選舉逼近，為民喉舌的市議員，更加勤跑基層，台中市政府為讓彩虹眷村的遊客上廁所更方便，計畫增建公廁，但因緊鄰住宅，居民擔心惡臭天天飄入屋，群起連署陳情。市議員朱暖英、劉士州要求市府把完整的休憩空間還給里民。建設局表示，廁所是合法興建，會做好環保設施，請民眾放心。

離民宅太近 恐有惡臭

春社里居民表示，現有彩虹眷村旁公廁，已偶有聞到臭味，現在要把公廁蓋在住宅區旁，那不是要讓附近居民天天聞「香」，且附近里民只知是要蓋兒童公園，工程漸漸現出雛形後，才知市府要蓋多間廁所在這邊，這麼重大的變更怎沒事先問里民意見。

朱暖英指出，市府在僅約有91坪的面積上搭建6間公廁，嚴重違反比例原則，且距民宅不到10公尺，公園建設費用僅167萬元，廁所無法設汙水處理，直接將汙水排進周遭水溝，嚴重影響環境衛生。抗議市府團隊霸凌民意，要求把休憩空間還給里民。

建設局表示，兒147用地設置廁所合乎《台中市公園及行道樹管理自治條例》規定，且現設置組合移動式廁所採用15人份汙水處理設施，其汙水處理經過2道初沉槽與接觸曝氣槽，最終沉澱槽，消毒排放槽到放流水等5處理步驟，符合汙水排放標準。

將委外管理 不溼不髒

建設局強調，未來完工後，將由南屯區公所委外維護管理，清潔頻率以2小時清潔1次，每天清掃至少6次，公廁保持全天「不濕、不髒、不臭」基本服務水準，請民眾安心。

(中國時報)

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