黃喊補助保母 高批選票綁樁

2018年09月19日 07:23 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

高思博痛批民進黨提出的托育準公共化，根本就是為了選票綁樁。（曹婷婷攝）

準公共化托育新制8月上路，引起保母反彈，民進黨台南市長參選人黃偉哲18日承諾，當選後將以「每年萬元補助托嬰設施設備更新」等4項配套措施；國民黨台南市長參選人高思博痛批，托育準公共化根本就是為了選票綁樁。

分攤費用 鼓勵人員加入

選戰進入倒數階段，黃偉哲昨天邀集台南市保母職業工會理事長溫月桂、台南市總工會秘書長陳慶才及保母代表，喊出「公私協力 打造友善托育環境」，承諾未來將「每年萬元補助托嬰設施設備更新」、「補助保母專業責任險」、「補助保母定期健康檢查」及「補助保母免費施打流感疫苗」等4項配套措施。

黃偉哲指出，許多保母反映，政府要求簽約、要求保母提升服務品質，但保母1個月收費1萬4000元，換算平均時薪僅約46.5元，這樣的勞動條件，還要求居家保母改善設施設備以符合準公共化法定標準，確有難度，政府應協助分擔，才可能鼓勵更多人加入準公共化服務，達成減輕家長負擔。

缺乏考慮 應從市場機制

針對黃偉哲提出準公共化托育配套，高思博則痛批，該政策根本是民進黨為了選票綁樁，政策草率且缺乏周詳考慮；他主張，應該尊重市場機制，創造巿場差異化，才能供家長自由選擇。

高思博喊出的托育新政，包括公私協力、提供差異化的托幼服務，設置托老托幼整合照護中心，並主張由政府成立教保人員聘雇平台及公私幼托資訊揭露平台，4歲幼兒就讀公幼者，學費全免；讀私幼者，每名幼兒每學期補助1萬5000元。

(中國時報)