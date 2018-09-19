黃喊補助保母 高批選票綁樁

黃偉哲（前排右二）18日喊出4項補助，以實際政策支持保母及托嬰中心加入準公共化服務系統，公私協力攜手實現友善托育環境。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
高思博痛批民進黨提出的托育準公共化，根本就是為了選票綁樁。（曹婷婷攝）

準公共化托育新制8月上路，引起保母反彈，民進黨台南市長參選人黃偉哲18日承諾，當選後將以「每年萬元補助托嬰設施設備更新」等4項配套措施；國民黨台南市長參選人高思博痛批，托育準公共化根本就是為了選票綁樁。

分攤費用 鼓勵人員加入

選戰進入倒數階段，黃偉哲昨天邀集台南市保母職業工會理事長溫月桂、台南市總工會秘書長陳慶才及保母代表，喊出「公私協力 打造友善托育環境」，承諾未來將「每年萬元補助托嬰設施設備更新」、「補助保母專業責任險」、「補助保母定期健康檢查」及「補助保母免費施打流感疫苗」等4項配套措施。

黃偉哲指出，許多保母反映，政府要求簽約、要求保母提升服務品質，但保母1個月收費1萬4000元，換算平均時薪僅約46.5元，這樣的勞動條件，還要求居家保母改善設施設備以符合準公共化法定標準，確有難度，政府應協助分擔，才可能鼓勵更多人加入準公共化服務，達成減輕家長負擔。

缺乏考慮 應從市場機制

針對黃偉哲提出準公共化托育配套，高思博則痛批，該政策根本是民進黨為了選票綁樁，政策草率且缺乏周詳考慮；他主張，應該尊重市場機制，創造巿場差異化，才能供家長自由選擇。

高思博喊出的托育新政，包括公私協力、提供差異化的托幼服務，設置托老托幼整合照護中心，並主張由政府成立教保人員聘雇平台及公私幼托資訊揭露平台，4歲幼兒就讀公幼者，學費全免；讀私幼者，每名幼兒每學期補助1萬5000元。

(中國時報)

彩虹眷村增建公廁 議員批霸凌民… 成大否認做民調 藍綠互嗆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。