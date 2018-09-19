成大否認做民調 藍綠互嗆

2018年09月19日 07:23 中國時報 李義 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

成功大學民調韓國瑜勝陳其邁1％風波，成大18日否認有做此民調，綠營抨擊國民黨韓國瑜陣營公然發布假新聞假民調試圖影響選情，應向選民及成大公開道歉。公布民調的前議長許崑源回嗆，民進黨民調贏就大肆宣揚，民調輸就變臉喊打。

陳陣營要求道歉 擬提告

成大主任祕書李俊璋18日澄清，聞訊即追查1天，該校僅有部分教師組成「調查統計研究中心」，未接受委託進行相關民調，也未發布民調結果，任何教師接受外界委託都要透過成大簽約，該中心目前未接受任何政治民調，至於是否為「假民調」？他說，媒體應追查「消息來源」。

民進黨市長參選人陳其邁則向國民黨喊話，選舉要走正道，不要用假新聞假民調操弄選舉，希望選舉是君子之爭，用政見政策爭取選民認同支持。

陳的發言人立委李昆澤說，成大的聲明證實了國民黨韓國瑜陣營公然發布假新聞、試圖影響選情，對這種惡質的選舉操作提出嚴厲譴責，要求韓國瑜陣營應該市民及成大道歉。

李還說，韓國瑜陣營假借國立大學名義，憑空捏造假民調欺騙市民，已違反公職人員選舉罷免法相關規定，律師團已進行研究中。

許崑源反嗆 陳在怕什麼

許崑源也說出消息來源，是日前在咖啡廳巧遇1位綠營支持者，透露委託成大老師進行民調，結果韓國瑜支持度勝陳其邁1％，「我當然要把好消息說給支持者聽」並反嗆「陳其邁你在怕什麼？」民調領就大肆宣揚，輸韓1％就變臉喊打。

媒體追問是否要請友人出面說明，許說，不可能，這位友人過去挺綠，但對民進黨很失望，談起民進黨就幹譙的很難聽，不會去為難朋友。

(中國時報)