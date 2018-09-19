包裝仍見傅崐萁 三節物資暫緩發放

2018年09月19日 07:23 中國時報 范振和∕花蓮報導

「幸福花蓮．三節生活物資發放」活動17日突然喊卡，造成民怨，代理縣長蔡碧仲18日澄清，傅崐萁已是前縣長，物資發放袋印上傅的名字，並不妥當，因而縣府用貼紙修改後再發放，保證一定會在秋節前親送到府。

將「花蓮縣長傅崐萁關心您」包裝袋字眼改成「花蓮縣政府關心您」，蔡碧仲解說，為使鄉親以有尊嚴的方式，取得縣府提供的秋節物資，會以親送到府的方式配送，一改過去要求民眾到定點排隊領取，改正不必要的儀式性行為。

前天停發愛心物資消息傳出後，縣民一陣譁然，縣府採緊急應變措施，除了由鄉鎮市公所發放外，昨天上午也邀集5家物流中心業者研商宅急便的可行性，但因物流業者秋節前夕送貨量大，無法配合而作罷。

蔡碧仲得知後，要求縣府祕書長顏新章迅速解決，避免節外生枝。縣府表示，會採多管齊下，絕無不發放情事，一定能領到物資，「僅是做法上的改變，沒有外傳耗費巨額大改包裝，縣府正全力處理中」。

傅陣營指出，縣府編列經費照護弱勢，獲縣議會審議通過，連續9年針對縣轄列冊低收入戶、中低收入戶及身心障礙者進行春節、端午及中秋三節生活物資發放，每年平均照顧1萬5000戶餘戶弱勢民眾。真搞不懂為何非要除掉「傅崐萁」名字而後快？

傅陣營表示，在台灣，他們還沒看過新上任的縣市首長，會毀棄卸任者建設，如果橋梁等建物有落款，是否也要刨除姓名？更何況只是代理「過渡期」縣長，有必要這麼勞民傷財、勞師動眾？這分明是政治、選舉考量嘛！深信鄉親的眼睛是雪亮的。

(中國時報)