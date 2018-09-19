樹林高鐵綠廊道 明年2月完工

新北市長朱立倫（中）與議員陳世榮（左二）、洪佳君（右二）等共同為樹林高鐵橋下綠廊道工程種上樹苗。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

全長1.4公里的樹林區高鐵橋下空地，原本是由鐵絲網圍住的閒置空地，18日上午在新北市長朱立倫主持開工後，將闢設成為兼具人行步道、自行車道的休憩空間。朱立倫說，升格之後新北市共增加84座的公園，也是過去10多年成長的1倍，再過5個月，高鐵綠廊道也將成為樹林地區民眾的另一個休憩空間。

高鐵從板橋浮洲地區出隧道後，就以高架方式穿越了樹林區的北側，沿途經過樹林區的羌寮、金寮、圳安、圳福共4里，但高鐵通車10多年來，由於高架橋下沿線多以鐵絲網圍籬與周邊區域阻隔，空間無法充分利用，為此市府多次向高鐵工程局申請用地，並向營建署爭取1600萬元城鄉風貌型塑整體計畫建設經費，計畫將橋下空間打造成長1.4公里的綠廊道。

朱立倫昨在開工典禮中表示，隨著都市生活的需求，公園綠地已經成為居民共同關心的話題，升格後樹林區在市府團隊努力下，新闢了光華、景觀、羌寮、森林、鹿角溪、太元、東昇、山佳鐵道及鹿角溪二期等9座公園綠地，整個新北市也共增加了484座公園，增加的數量是過去10多年的1倍，他也希望高鐵橋下綠廊道完工後，與樹林地區居民生活緊密結合，成為都市綠廊道的典範。

樹林區公所表示，高鐵橋下綠廊道計畫範圍從保安街2段至俊英街56巷止，是一條串聯青山（大同山）、綠水（鹿角溪）的重要廊道，全長1.4公里，面積約2.52公頃，將布設2.5公尺的人行及自行車共用道，沿線設置景觀燈照明，並設置休憩廣場串聯大同山、羌寮活動中心、光華公園、樹林國民運動中心及鹿角溪等重要節點。

樹林區公所指出，高鐵橋下綠廊道將在明年2月底完工，屆時除了能夠打造一條學通勤的運動休閒廊道外，也能改善沿線市容環境景觀，提升綠化空間，將是一條別具意義的美麗廊道。

(中國時報)

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