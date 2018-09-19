陳學聖批風電 桃市府嗆狀況外

2018年09月19日 07:23 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖18日至觀音，了解離岸風力發電對於環境生態及漁民生計影響。陳學聖表示，政府堅持用錯誤的能源政策，造成海洋、藻礁的破壞，痛批根本就是荒腔走板的執政。桃園市政府新聞處長張惇涵反打臉陳狀況外，搞不清中央、地方權責。

陳學聖表示，彰化雖有離岸風機，但也以離岸30公里之遠為基本裝設距離，以及地水深不得低於30公尺，以免影響居民、漁民。此外漁民都是依法繳費來取得漁業權，並捕魚維持生計，漁民們也不懂，為什麼要擔心政府錯誤的政策，導致經濟困頓。

陳學聖又說，未來彰化、桃園將設置600部離岸風機，對於美麗的海洋景觀影響非常大。他批評，蔡政府執意在綠能產業尚未成熟時推動，搭配桃園市長鄭文燦對於生態保護的背信忘義，以龐大的資金投入效能極差、碰壞環境景觀生態令人不解。

桃園市新聞處長張惇涵表示，綠色能源是國家永續發展長期經營策略，但市府始終站在尊重地方漁民意見、維護漁民權益立場，要求任何開發案件必須妥適與地區漁會、漁民達成協議後，並在不影響漁業環境之前提下始同意設置。

張惇涵又說，陳學聖身為桃園市民選出來的立委，連風力發電屬於中央權責，自己在立法院就能監督也是狀況外，頻頻把選舉變成抹黑比賽，其實是對民主政治的不良示範。

(中國時報)