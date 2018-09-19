涂嗆拿假新聞 黃駁數據背書

嘉義市長涂醒哲18日親上火線，拿出數據說明，藉此駁斥黃敏惠競選總部資訊不實，做假新聞。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導
前嘉義市長黃敏惠指相關數據皆來自官方資料，可供檢驗，「怎麼會是假新聞？」。（呂妍庭翻攝）

嘉義市前任和現任市長再度上演攻防戰！市長涂醒哲18日與3位一級主管大動作召開記者會，指責前市長黃敏惠陣營用不實資訊發布假新聞，嘩眾取寵，把市民當傻瓜。黃敏惠則強調，說法都有官方資料可供檢驗，反批涂醒哲叫公務員上火線，「用今天的自己否定昨天的自己」，叫公務人員情何以堪。

針對國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠競選總部日前發布「把每筆帳算清楚，剝市民的皮當政績」新聞稿，涂醒哲昨天與財政稅務局長林建宏、地政處長饒嘉博和建設處長李國榮出面說明，除透過數據一一反駁黃陣營的說法，也嗆「要我說清楚，我就一次講清楚」，指黃敏惠陣營以情緒化用語包裝，「比媒體還厲害」，但幕僚不認真，數字亂用，現在流行假新聞，「自己製造更不好」。

涂醒哲認為，黃敏惠陣營資訊不實，是抹殺相關局處的努力，強調數字會說話，他會把每筆帳算得清楚，也會拿自己3年政績和黃敏惠9年政績比較，請各界「大家拭目以待」。

黃敏惠則強調，該文是針對涂醒哲競選總部總幹事陳茂松曾發表對她不實攻擊文宣加以反駁，也說所有數據皆來自官方資料，「怎麼會是假新聞？」

黃敏惠說，「這不是一個人可以說了算」，指資料來源是市府官網，「涂醒哲不可以說謊」；更表示對公務員被迫上火線做政治攻防感到心疼，指「公務人員行政中立，不是用來掩飾首長的無能」，涂醒哲要做政治口水，應該到他的競選總部去開記者會，而不是在市府叫公務人員今天否定昨天的自己。

(中國時報)

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