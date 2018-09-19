饒接續政策拚觀光 劉駁農產傳言

2018年09月19日 07:23 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

劉櫂豪（左六）18日舉行「友善農業 台東品牌」記者會，駁斥坊間傳言。（楊漢聲攝）

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴18日發表首波政策願景，強調延續縣長黃健庭「觀光領航」政策，黃健庭站台力挺延續政策；民進黨台東縣長參選人劉櫂豪發布「友善農業台東品牌」影片駁斥他無法替台東農產品外銷的說法。

饒慶鈴說，熱氣球、國際衝浪等活動已成功吸引大量觀光客，但在活動結束後，要透加強網路行銷，讓原住民部落深度旅遊發揮更大的魅力；其次是興建「台東探索館」，讓遊客認識台東的過去、現在與未來。

她也要求台鐵改善購票系統、與更多友善城市推動包機，在大陸或非大陸地區，都要做包機直航，引進國際觀光客。

黃健庭到場為饒的政策背書說，兩位參選人最大差別在於饒可以大聲說，就是要延續他的政策，而另一位則說不出口，也因為對手講不出來，大家會擔心台東9年來好不容易的締造的好成績無法延續，是不是要「打掉重練」？

劉櫂豪公布第2支競選主軸「友善農業 台東品牌」宣傳影片，針對訪間流言再度強調，每到選舉都有人會操作出口話題，但WTO架構下，從各項數字表現上，都可以看見農產穩定且微幅成長，不應把農民的善良與單純當成操作話題。

劉櫂豪指出，今年就協助台東地區農會將大目釋迦行銷到北美與日本，開拓更多國際市場，絕對可以成為台東最有競爭力品牌。

(中國時報)