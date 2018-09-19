三星蔥價跌 蔥農大喊快吃土了

宜蘭縣三星鄉的三星蔥產量少，但蔥農不滿蔥價不漲反跌，昨向鄉公所反映，盼政府機關能協助農民。（三星鄉公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉的三星蔥因今年氣候反常，出貨量低，但拍賣價不升反跌，比往年同期還低，蔥農們請鄉公所發聲，18日以無黨籍身分參選議員的三星鄉長黃錫墉為蔥農抱不平，就連國民黨、民進黨的鄉長參選人等人都有現身，要為農民發聲討公道。

三星蔥在山竹颱風來臨之前，曾經上看到每公斤100元，但現只剩下50至60元的價格，昨陳情的蔥農嘆說，三星蔥品質好，但成本也較高，如今賣不了好價錢，農民生存堪憂，「都快吃土了！」盼政府機關能協助農民，體恤蔥農們的辛苦。

鄉長黃錫墉表示，今年入夏前高溫少雨，致三星蔥成本提高，但產量下降收益減少，讓不少農民大呼根本不符成本；如今萬物皆漲唯獨菜價不能漲，農民生存空間被壓縮，盼相關單位不要介入，回歸市場供需機制，在合理範圍內讓農民獲得較好的收益。

國民黨三星鄉長參選人李志鏞指出，政府說要保障勞工，但蔥農從早洗蔥洗到晚，只賺400、500元，相當辛苦，如今蔥價低，對蔥農實在不公平。民進黨參選人陳文新表示，希望農委會、農會等單位能了解問題出在哪，對蔥農的不滿要放在心裡並認真處理，讓蔥價過低的問題得以解決。

宜蘭縣政府農業處回應說，三星蔥的價格上周上看90元以上，主因是受到颱風逼近的預期心理影響，使得蔥價提高，現在颱風沒有來襲，加上西半部貨源充足，使得蔥價回歸市場機制，宜蘭的三星蔥因品質、口感佳，價格還在均價之上。

(中國時報)

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