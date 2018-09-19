林口新創園啟用 祭4大優惠

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中國時報
吳岳修／新北報導

林口新創園18日開幕啟用，政商名流與外賓齊聚，行政院長賴清德出席揭幕儀式指出，林口新創園是台灣與國際接軌的旗艦型創業聚落，提供「獎勵補助、投資抵減、首年免費進駐、家醫式服務」4大優惠，未來將成為「亞洲矽谷」，不僅成就年輕人夢想，更是推升台灣經濟發展的基地。

行政院為發展經濟與國際接軌，將新北市林口世大運選手村打造為「林口新創園」，總使用面積達1萬7963坪，提供居住、辦公、社交、購物及餐飲等一站式滿足服務，鏈結林口及桃園8個工業與科技園區、長庚醫學中心等，號稱亞洲最大新創基地，目前第一期已有台灣微軟、青創總會、邁特電子等34家國內外企業入駐，未來預計將邀200家國際新創團隊進駐。

賴清德說，投資不足、轉型力道不夠、雞蛋全放中國，是台灣過去經濟停滯三大原因，政府未來要推動新經濟三大方向，包括政府帶頭投資的前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫及新南向政策，改善台灣投資環境，讓台商回國投資，立足台灣、布局全球。

賴清德指出，新北、台北、桃園等各縣市都設立新創基地，台灣需要年輕人當螞蟻雄兵共襄盛舉，國發會在各個層面也提供1000億元資金幫助年輕人創業。

經濟部中小企業處長吳明機說，林口新創園公開徵求以「微型未來城市」為主題的應用服務提案，每案最高可獲90萬元獎勵金，並提供最高3年3000萬元人才培訓事業，以及策略性新創團隊最高2年2000萬元補助；若外商或企業在2019年底前進駐園區，還可獲首年免租金、次年租金減半，研發主題符合者還享有稅捐減免等優惠。

(中國時報)

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