徐定禎端社福牛肉 徐耀昌指早已落實

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中國時報
／苗栗報導

民進黨禮讓無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，18日提出多項社會福利政策，主張普設長照及關懷據點，以青年住宅吸引年輕人返鄉，打造寵物友善空間等，他並指縣長徐耀昌自2017年起只發當年鑽石婚長輩禮金，讓不少長輩感動失望，若未來主政將全面性發放。

縣府社會處澄清，有關鑽石婚禮金限縮發放對象，是因縣府財政由中央控管後，超出該年結婚滿60周年的部分，被認定屬非法定社福支出項目，才依中央規範執行，縣府當然也樂於鼓勵和樂家庭的價值。

徐定禎提出的社福政策，包括普設長照及社區關懷據點，照顧全縣8萬多老年人口。設立社會住宅、打造共生公寓，吸引更多青年返鄉也留住優秀人才。在各鄉鎮市現有公園打造寵物友善空間，讓民眾安全、快樂地寵愛毛小孩。

徐耀昌陣營強調，很多社福政策已落實到鄉親身上，涵蓋老年、婦幼及弱勢各層面。如預定10月9日舉行的敬老、長青楷模及鑽石婚慶代表表揚、關懷身心障礙及弱勢的乘車愛心卡、中低及低收老人假牙補助全口最高5萬元、設立關懷據點、幸福學院及樂齡中心等，都持續在推動當中。

本月14日苑裡公有市場大火，攤商財物損失慘重，縣長徐耀昌率社會處長范陽添等人，慰問82攤受災戶並發放各1萬2000元慰問金，為他們加油打氣，勉勵打起精神重新再出發。

(中國時報)

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