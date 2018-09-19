再造鹽水 蘇煥智提發展產業帶動觀光

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中國時報
／台南報導

台南市市長參選人蘇煥智18日參與台南市月港風華發展協會理監事會，對於鹽水地區發展，他提出應該發展在地產業，才能由經濟層面再帶動觀光，他認為可以在月津港周邊農地規畫休閒農業專區，並成立展售中心；另外對於活化岸內糖廠，他則建議引進民間力量，像仁德糖廠轉型的十鼓文化園區就是個例子。

蘇煥智表示，文化部雖與台南市政府合作要在岸內糖廠發展影視基地，並打造南台灣最大的製片廠，但要以客戶為導向，了解電影公司、導演及電影人是否願意來當地拍片，不是政府說了算，否則乏人問津，投資就形同浪費。

蘇煥智指出，他在台南縣長任內，縣府就曾以以「月津港風華再現」計畫，提報內政部營建署城鎮地貌改造計畫，且獲得景觀改造補助，陸續以「水綠圍城」的「城市綠洲」概念將埤塘空間及周邊環境進行改造，月津港的整治發揮效果，加上這幾年月津港燈節的舉辦，吸引全台各地的遊客前來。

他認為，可將月津港旁的農地規畫成休閒農場專區，大新營地區有相當多的盆栽業者，因盆栽具有觀賞價值，可設置盆栽產業展售中心，藉由展售中心的設立，吸引民眾前來參觀或選購，周休期間還能舉辦音樂表演，營造假日市集氣氛。

台南市月港風華發展協會理事長翁冠文也表示，凡事對地方有利，就應該順勢而為，岸內糖廠規畫成影視基地，目前也有劇組即將進駐，對於能讓地方發展的各種多元計畫和想法，地方民眾都會支持。

(中國時報)

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