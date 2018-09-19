基市教保中心 推親子假日課程

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府為提供2歲至6歲幼兒及家長學前教保新知、推廣幼兒共讀及親子體能互動等，陸續在幼兒園開辦教保資源中心，推出親子假日互動課程。今年在基隆市7個行政區、8個活動據點，於每周六日上午9時至12時，規畫一列的親子互動課程。

市府表示，基隆市教保資源中心自本學年度起，於假日舉辦共達99場的親子互動課程，市長林右昌及教育處長陳素芬18日在市府舉行記者會，邀家長和孩子一起共伴共學，動手做、動腦玩。

陳素芬指出，基隆全國首創每個行政區有教保資源中心，在每周六或周日上午9時至12時，規畫親子遊戲、親子桌遊、親子廚房、昆蟲生態等多元、互動課程，全市7區共8個活動據點，提供親子假日互動課程，詳情請上報名網址http://goo.gl/Uw0j2q。

陳素芬說，每周規畫生動有趣互動課程，啟發幼兒感官知覺與自我探索思考能力，刺激幼兒的大小肌肉發展，也讓家長瞭解學齡前教育與孩子特性，引導親子在共學共玩過程中，提升良好互動，創造親子間快樂回憶。

教育處說明，各區教保中心活動據點安排課程，暖暖區暖暖國小14場、市立過港幼兒園16場；仁愛區市立安心幼兒園光華分班15場；信義區東光國小10場；中正區中正國小14場；中山區中華國小9場；安樂區市立建德幼兒園8場；七堵區市立安心幼兒園百福分班13場，全年度共99場。

(中國時報)

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