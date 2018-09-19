止血退選 麥寮鄉長向媽祖立誓

2018年09月19日 07:23 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富放棄競選連任並宣布接班蘇治芬選立委，形成鄉長選舉同額競選，引發地方議論，18日許忠富在蘇治芬與上百名民眾見證下向媽祖立誓絕未私相授受。雲林縣長參選人王麗萍則抨擊蘇治芬不斷指定雲林政壇接班人，讓雲林變成「政治私產」。

麥寮鄉長許忠富在立委蘇治芬支持下放棄競選連任，轉換跑道投入明年4月民進黨立委初選，卻因此形成麥寮鄉長選舉由現任麥寮鄉代會主席蔡長昆同額競選局面，引發鄉民不滿，認為許忠富此舉剝奪鄉民的鄉長選擇權。

18日許忠富與蔡長昆前往麥寮信仰中心拱範宮媽祖廟，許忠富向媽祖立誓，從政15年受聖母保庇，一路走來都秉持參與政治就是要服務眾人，不敢經營私利。在關鍵時刻選擇向中央邁進，希望透過眾神明的保佑，未來可以做更多的代誌，服務更多鄉親。

蔡長昆也立誓指出，為了擴大服務鄉親參加年底的麥寮鄉長選舉，在聖母與眾神明前鄭重立誓，若是當選鄉長，一定杜絕親人干政、延續許忠富鄉長的施政、鄉公所所有人事布局維持不變。

雲林縣長參選人王麗萍則在18日於拱範宮旁成立麥寮競選總部，抨擊蘇治芬自2014年「欽定」李進勇為雲林縣長接班人、許忠富為麥寮鄉長接班人，今年再「欽定」蔡長昆為麥寮鄉長接班人，甚至「公開欽定」許忠富為2020年雲林海線立委接班人。

王麗萍說，蘇治芬把整個雲林變為蘇家班1人1派的「政治私產」，此舉遠甚民進黨一貫攻擊的張榮味、張麗善地方派系政治。

蘇治芬則在臉書反擊王麗萍「我早就說了嘛！果然是張榮味家族的選舉側翼。哈！哈！哈！看來是要逼我回防鞏固民主基盤，不能讓黑金復辟」。

(中國時報)