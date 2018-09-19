戲劇性轉折 枋寮鄉長3新秀拚場

2018年09月19日 07:23 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

枋寮鄉長選情撲朔迷離，起初有5人領表，但最後僅3人登記，且現任鄉長盧文信還因身體欠安為由，不再競選連任，改由他的競選總幹事徐正男出征，與同為無黨籍的陳亞麟、自由台灣黨的丁勇智角逐寶座，堪稱「政壇新秀」的3人，在地方掀起不少討論。

45歲的徐正男不僅是盧文信的競選總幹事，還曾任立委廖國棟助理，且是現任立委孔文吉的立法院顧問，此次參選決定雖在登記最後日才曝光，被稱「臨危受命」，但勤走地方、推薦自己的腳步沒落後。

32歲的陳亞麟一開始本要代表時代力量投入選戰，但幾經考量後，因不想被任何黨派綁住，決定以無黨籍參選，更加落實自己的政治理念，他相信，能憑藉過去在首都議會10多年的經驗，以首都規格打造枋寮成為屏東的首善之鄉，因此，在今年初便開始勤走基層並投入公共議題。

48歲的丁勇智是自由台灣黨全台唯一推出的參選人，他曾為蘇嘉全當立委時的貼身助理，也曾是謝長廷、蔡英文在選總統及潘孟安在選縣長時的枋寮副總幹事，雖非檯面上的人物，但地方關係經營不少。

地方人士指出，盧文信不再參選，勢必影響之後選情，3位參選人各有優勢，但也各有需補強的地方，人脈關係是關鍵，勤走基層是否能「走到重點」、走進鄉民的心，端看這3人的政治手腕。

(中國時報)