鼓勵求職 謝立功伴寒士迎中秋

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝立功18日前往安和慈仁里民活動中心，參加人安基金會基隆平安站舉辦的「寒士慶中秋」活動，現場提供了義診、義剪，還發放「寒士就業包」，鼓勵弱勢族群能順利求職，謝立功表示，若當選市長將提供更多在地的就業機會。

謝立功說，人安基隆平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務社會的工作，他與人安基金會有共同理念「給魚給竿，拉人一把」，人安基隆平安站今年以「人安就業包，希望背著走」為主題，發放寒士就業包，提供短期就業機會，鼓勵寒士勇敢的走出困境。

「我若當選市長，會使社福政策更周延！」謝立功說，他會結合熱心公益的社團與公部門合作的理念，創造更多的就業機會，來照顧社會上相對弱勢的人。

活動現場邀請到250位寒士參加，人安基隆平安站也邀請到基隆就業中心督導陳姵玲，宣導基隆就業中心提供的就業輔導及福利，鼓勵寒士勇敢面試投履歷，並在活動中相互加油打氣，祝福就業順利。

人安基隆平安站長周泉宥表示，中秋過後，寒士服務仍不中斷，邀請民眾每月捐100元支持平安站常年服務經費，就可與人安一起幫助「窮苦人」重新站起來，愛心專線：02-24273323，畫撥帳號：19949502（戶名：人安基金會，備註：常年）。

(中國時報)

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