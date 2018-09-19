新北市場美食嘉年華 消費券5折開賣

2018新北市場美食嘉年華將於10月6、7日在府中捷運1號出口廣場登場，啦啦隊「PS女孩」為民眾介紹市場美食。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

2018新北市場美食嘉年華將於10月6、7日在府中捷運1號出口廣場登場，超過30攤新北傳統市場美食讓民眾一站吃到飽，市府也推出800份價值300元的消費券只賣150元，前100名預購成功民眾，還送總值超過300元早午餐組。

新北市場處18日舉行活動記者會，邀請中華職棒中信隊啦啦隊「PS女孩」為新北市場好味道特色攤位上菜，以活力熱舞邀請民眾參加這次活動。

市長處長謝俊隆指出，去年舉辦票選好味道活動，透過網路讓許多民眾認識傳統市場美食，來自瑞芳美食廣場的楓葉屋，去年報名參加票選活動後提升知名度，外地觀光客慕名而來，指定購買參與票選活動的檸檬蛋糕當伴手禮。

謝俊隆表示，今年TOP 30不僅來自新北市16處不同傳統市場，更從票選活動中的「實在好口味」、「甜蜜好滋味」、「生活好品味」，以及今年新增特別組「菜市晨之美」，除有汐止觀光夜市叨沙麵，還有團購必買永和永安市場「沐爵曲奇餅」、素食的中和民享市場「胡姥姥幸福豆干」等，從早餐到宵夜，樣樣齊全。

謝俊隆說，這次活動除能大啖美食，還可參加現場好味品鑑團、好市轉轉樂等活動，還可報名環保杯套DIY活動，19日中午12點同時開放網路報名，要讓民眾好吃還有好康可以拿，詳洽「新北好市生活學」網站。

(中國時報)

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