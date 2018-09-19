過關斬將 孫丞譽奪曲棍球冠軍

2018年09月19日 07:23 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市新化高中高三學生孫丞譽今年9月初代表台灣赴韓國參加亞洲盃滑輪錦標賽，在曲棍球項目獲得青年組團體冠軍，孫丞譽表示，未來有意往職業發展，但因台灣對曲棍球提供的資源相對不足，目前仍在思考生涯規畫。

孫丞譽今年17歲，從就讀紅瓦厝國小3年級就開始接觸曲棍球；就讀關廟國中後繼續參加校隊，每天至少練習2到3個小時；考上新化高中後則全程參加校外曲棍球俱樂部，平日忙於課業，周末才有時間出來打球。

孫丞譽說，他學習的直排輪曲棍球，相對冰上曲棍球減少許多肢體碰撞；他喜歡打曲棍球，是因為這項運動能帶給他刺激的感受，運動神經良好的他也常常在球隊扮演負責衝鋒陷陣得分的前鋒角色。

今年5月，孫丞譽獲選世界盃和亞洲盃曲棍球賽事台灣代表隊選手，每個周末他都搭車遠赴南投集集參加集訓，經過數個月的密集訓練，今年9月7日孫丞譽和隊友參加韓國舉辦的亞洲盃滑輪錦標賽，在曲棍球青年組先後擊敗印度、大陸和韓國奪冠。

孫丞譽表示，這次代表台灣出國比賽沒有任何單位贊助，球衣、球具和裝備全是家長自費，龐大費用對任何選手都是一筆沉重負擔，希望國家能多為選手著想，提供資源補助。

孫丞譽說，台南市不少國中學校都有曲棍球校隊，但整個市區曲棍球場僅有3座，也只有1座符合國際賽規格，希望地方政府能多重視曲棍球這項運動。

(中國時報)