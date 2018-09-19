生態遊＋文創 社區年收入破百萬

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中國時報
／屏東報導

生態旅遊雖屬高消費遊程，但因特殊有別於大眾觀光，近年來成新興產業，在恆春半島更如雨後春筍般出現，目前有11個社區在墾管處委託里山生態輔導下，不僅導入永續經營法則，更開發文創商品等提升附加價值，藉相輔相成壯大發展願景。

墾管處表示，6年前受輔導的社區有6個，現在已增至11個，分別為社頂、水蛙窟、龍水、大光、鵝鑾鼻、後灣、里德、港口、滿州、永靖、九棚等，其中有數個社區的年收入破百萬，這對地方而言不僅是「奇蹟」，也是其他社區想投入生態旅遊的誘因。

墾管處指出，生態旅遊屬高消費，一日遊下來每人的報名費至少破千，而吃的、玩的幾乎都要另外算，花費真的不低，但因它有獨特性，所以在市場上佔有一席之地，近年來不僅呈正成長趨勢、更是發展重點，但最重要的還是能導入並結合產業。

里山生態也指出，生態旅遊結合產業一起發展，有相輔相成的效益，有遊客因參加遊程而想買紀念品留念，有的則是看到紀念品而對社區產生興趣，因此，文創等商品不僅是在地人的創意發想，更是讓大家認識生態旅遊的重要媒介之一。

里山強調，不管是文創品或伴手禮，都是在地原有東西進行包裝，所以給人的意象特別鮮明，目前除鵝鑾鼻、九棚、永靖等社區還在構思外，其他都有代表性商品，且詢問度很高。

(中國時報)

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