當貿易戰升級為經濟戰

2018年09月19日 07:23 中國時報 杜震華

美中貿易戰擴大的夢魘終究無法避免。9月17日，美國正式公布對中國近6000項、價值2000億美元的進口產品自24日起課徵10%關稅；加上7～8月已課徵25%關稅的500億美元額度，已經涵蓋大陸輸美貨品的一半。美中貿易戰已「全面開打」，全球各國都戰戰兢兢地評估對自身的影響，深怕被兩強爭鬥的流彈波及。本來，商人性格的川普總統極可能是在「喊價」，會在北京讓步令人滿意後就撤除這些關稅，無奈北京早已放話，不會在美國單方行動下低頭，會採取「以牙還牙」的報復性做法，令外界對貿易戰無法有樂觀想法。

這是美國對中國無法配合美國的幾項要求、雙邊諮商未能獲得突破（5～6月進行了3次部長級諮商、8月進行事務級諮商、9月本來已在安排部長級諮商）之下，連續第3波的懲罰性關稅。本次對象是以家用消費品為主，但排除了美國一般家庭無法避免的幾種產品，如部分智慧裝置、安全帽、嬰兒車、紡品、農產品和化工品，並警告若北京報復，將在2019年初提高關稅到25%。這種不計代價的做法令人感覺到美國政府已經吃了秤砣鐵了心，不達目的絕不終止，也讓人體悟到這似乎已非單純的貿易戰，而越來越像經濟戰，或首強不讓次強超越的「修昔底德陷阱」了。

媒體報導，中國大陸證監會副主席方星海表示，中國經濟強勁，擁有足夠的財政和貨幣政策來應對挑戰，已經對最壞的狀況做好準備；而即使美方對所有中國輸美貨品全課徵關稅，影響中國的GDP也不過是0.7%。方氏並以今年首8個月流入中國資本市場的境外資金達到2100億美元之多，印證各方對中國經濟的正面態度，認為美方這種短期的逆流終會回到正軌。

雖然貿易戰必將使雙方以及有關的第三方都會受害，但方氏的準官方看法似乎過於樂觀，所謂GDP至多0.7%的衝擊應是直接影響，未考量到它對大陸股市（企業獲利減少）、投資（企業規避美國關稅）、消費（物價上升）等間接衝擊。例如，部分外商已考慮撤出大陸，轉往不受影響的越南或他國，台商可能會撤回台灣或針對美國市場所需投資美國。相同邏輯當然也適用到美國，所以是兩敗俱傷。

當然，川普不會受到經濟學界認同，諾貝爾獎得主史帝格里茲就嚴詞抨擊川普，認為美國一向遵守國際規約，對中國的指控應回到世貿組織機制解決；若不滿意原有規範，應設法修改世貿遊戲規則。目前川普蠻幹，讓美國成了在全球鬧事的壞小孩，只有用制裁來阻止他。

無論如何，台灣身處美中貿易價值鏈的重要一環，無可避免地會受到衝擊。除了台商應審慎評估分散市場、轉移投資地，或改變產品組合外，政府應盡速了解不同類型台商所受的影響，及可由政府協助之處，積極地提出解方或減少衝擊之道，甚至可化危機為轉機，提出相對優惠的台商回台投資配套，讓台灣反成為貿易戰的受惠者。台灣也應在世貿組織中，結合其他成員提出能解決「大量貿易失衡」的機制改革，消除美國製造問題的機會，保障世界貿易的順暢。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授）

(中國時報)