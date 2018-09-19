比蘋果更高明的數位經濟典範

2018年09月19日 07:23 中國時報 李學文

蘋果近日一口氣推出了3款代號為XR/XS/XS Max的iPhone，螢幕尺寸分別是5.8吋、6.1吋、6.5吋，其中兩款堪稱iPhone史上最大尺寸螢幕。特別提及螢幕尺寸，是因為其與數位匯流發展趨勢很有相關。

外媒分析，蘋果此舉是為了推動其服務事業的營收，螢幕變大將能為蘋果帶來兩項好處，一是其定價和獲利率可以訂得較高，二是可以鼓勵人們多使用手機，拉抬蘋果的服務事業，包含提升App商店的銷售，以及增加Netflix和HBO等影音服務訂閱。

這讓我想起幾年前的職場往事。當時我服務於一家以創新轉型為發展方向之一、全球五百大的台灣企業，於其時，蘋果公司的App store發展得紅紅火火，因此公司高層想了解其產值對蘋果的貢獻度。我記得當高層聽聞當年App store的總營收是16億美元時，竟然拍桌子笑說，這樣的數字對蘋果根本沒什麼意義，也不值得台灣特別去關注。

眾所周知，賈伯斯在2007年推出的iPhone，正式開啟全球數位匯流經濟大戰的序幕，當時台灣絕大多數業者仍是以手機的角度看待iPhone的出現，我則偏好以數位匯流終端的詞彙稱之，因為手機仍是相當硬體的概念，然而匯流終端卻包含了硬體與內容、應用服務經濟匯流的核心概念。

假設我的想法是對的，那麼雖然當時蘋果公司的收入90%以上是來自於硬體的銷售，但是，沒有匯流App store的應用服務，我相信iPhone是不足以引領全球數位產業，也不會造成低頭族的社會文化現場。簡言之，無論App store的產值對蘋果公司的整體營業額有多微不足道，但那卻是它如此成功不可或缺的關鍵性少數力量，而關鍵性少數的重點當然不在營業額的數字，而在於它所能發揮的數位匯流力道。

長期研究數位匯流，我導出了一個簡單的論述，數位匯流發展趨勢或是說數位經濟的重心，會從網路匯流、終端匯流、內容與應用服務匯流而走向物聯網、新分流，漸次發展。當一個層次發展飽和或是無法創新，則會走向下一個發展漸層。

2015年，我應一個亦是世界級企業之邀，分享我的數位匯流論述，提出蘋果公司是第2階層匯流經濟的霸主，他們的獲利模式是以軟賣硬，而亞馬遜公司卻是第3層次的匯流經濟典範，他們的模式與蘋果剛好相反，是以硬賣軟。如果我的論述正確，隨著時間的嬗遞，Amazon將會是繼蘋果之後，下一個全球數位經濟相關產業需要重視的業者，而蘋果也必將會漸漸Amazon化。

當時，許多高層並不是十分認同我的想法，原因有幾個。其一，蘋果公司是「實業」，賣的是經由工廠一支一支製造出來的手機，看得到的載具，而Amazon的重點則都不是在這些實體的產品上。其二，Amazon一直不是一間很賺錢的公司，有時甚至小虧損，如何能與蘋果相提並論？但高層也同樣不理解，為何不是很賺錢的公司，卻能在股市及市值都常有創新高的表現？當時，我的回答是，那是因為它是數位匯流下一個層次的典範，亦是更高明、更長久的數位經濟。

接著，對方問我，何以認為Amazon比Apple更高明，或是品牌的CP值更高？

智慧手機發展至今已成為成熟市場，但是，我們仔細想想，除了iPhone的品牌可以在全球產生「果粉」，世上還有第2個手機品牌，你可以保證使用者不會變心嗎？就算是賣得比iPhone手機還多的三星，也做不到吧！這就是硬體品牌的現實，但是我們反觀內容或是應用服務，拿我們這個世代的電影為例，40年前我就愛看的007，到今天我仍是每部必看；對變形金剛電影癡迷的孩子，電影要看，電視要看，甚至還租片，更別說不知買了多少金剛模型產品。數位匯流硬體品牌的CP值有如此威力？

讓人擔心的是，從Apple到Amazon，對台灣業者而言，不只是合作對象轉變如此簡單的問題，一個獨霸的蘋果可以讓台灣照耀著蘋果光，但是以內容服務擅長、不重視硬體獲利占比的Amazon，我們能占到什麼樣的便宜？如何面對一個由硬轉軟、應用服務產值占比不斷攀升的蘋果，以及一個以硬帶軟的次世代數位匯流經濟霸權─Amazon，如何從中得到最大利益，是台灣刻不容緩、需要面對的議題。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)