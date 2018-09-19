張天欽狠 陳師孟更狠

2018年09月19日 07:23 中國時報 葉毓蘭

正當舉國在爭論促轉會的存廢，到底張天欽是自己一人發狂、練肖話的個案，還是民進黨真有東廠、西廠、南廠，還有很多錦衣衛、血滴子，促轉會玷汙了「正義」2字時，監察委員陳師孟在他的部落格「尖尾週記」公開相挺張天欽，認為張對於侯友宜的「除垢」無錯，但是陳師孟認為「轉型正義最惡劣的例子」不是侯友宜，而是馬英九。

陳師孟自己跳出來對號入座，果然侯友宜質疑的張天欽「們」，不是擔憂，而是事實；西廠或南廠也已經昭然若揭，監察院在候選之列！

仇恨可以使人瘋狂，陳師孟對馬英九緊咬不放，對陳水扁則是不渝的效忠，所以在進入監察院之後，也矢志要為陳水扁申冤，恫嚇所有辦過阿扁的司法官，現在會將最惡劣的例子安在馬英九頭上，是老案重炒，認為陳水扁是遭受馬英九的司法迫害，才會有牢獄之災。

但是，陳師孟可能是仇恨攻心，也對《促轉條例》沒有研究透徹，就算他說的馬英九迫害陳水扁都是事實，馬英九也絕對不能接受陳師孟給他的封號「轉型正義最惡劣的例子」，因為依據《促轉條例》，是把年限設在1945年8月15日（台灣光復）起到1992年11月6日（總統直選）止，目的是要排除日本人在治台50年間對台灣人民的種種倒行逆施，而且加害人只鎖定為國民黨。如此偏狹的史觀早已背離歷史真相，純粹為了政治報復與鬥爭異己。正因為轉型正義的年限設在這47年，馬英九剛好逃過一劫，免受陳師孟故意栽贓的罪名。

再回到「張天欽們」對侯友宜窮追猛打的汙垢─鄭南榕案。鄭南榕因為主張台灣獨立，被以叛亂罪起訴，在1989年1月27日時鄭南榕開始在雜誌社內自囚，對外宣稱行使抵抗權而不會出庭應訊，自己將會堅持反抗而抵死不從。即使鄭南榕威脅以死明志，當時的總統李登輝並沒有改變拘捕他到案的心意，所以還是由當時的檢察長陳涵、檢察官陳耀能發出拘提的命令，也因而在警方宣讀拘票時，鄭南榕如願自焚，同時還造成現場多名員警受傷。

如果1989年4月7日到現場執行拘提鄭南榕的警察有錯，請先逐級追究當時下命令的人，從李登輝開始，行政院長、國安局長、警備總司令、內政部長、警政署長、台北市警察局長、中山分局長，要多少層級才能追到下面在現場執行任務的基層員警們？

其實最惡劣的就是冒用正義之名，株連無辜、追殺政敵的「張天欽們」。如果連30年前的警察都要追究他們在接受命令時，沒有去審視是否符合正義，那麼現在蔡英文、賴清德下的很多命令，警察是否也要仔細審視省思是否有違正義？如此一來，相信絕大多數的警察都會拒絕的。（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)