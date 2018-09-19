完全執政 完全被看破

2018年09月19日 07:23 中國時報 張孟湧

綠營背景的「台灣民意基金會」最近公布9月分全國性民意調查報告，其中蔡英文及賴清德的民調不滿意度居高不下，且持續往下探的趨勢已不再是新鮮事。不過，報告中卻有一項數據吸引大眾關注，該基金會仿照美國蓋洛普民調機構針對川普總統的調查，經考量台灣政治文化後，列出10項總統特質進行調查，以了解台灣人眼中的蔡英文總統。

無論是哪家民調機構所做的調查，蔡英文低民調已是不爭的事實，但民眾到底不滿意蔡英文哪個層面，各民調機構有不同的解讀，而「台灣人眼中的蔡英文總統」調查數據提供了大眾另一個思考的範疇。在10項總統特質中，有高達9項的不同意度高過同意度，其中最令民眾詬病的3項特質，分別為「促成政黨合作，解決棘手問題」、「用人唯才，能選擇適當的人出任內閣部會首長」及「能有效管理和領導政府」，而唯一一項同意度高過不同意度的為「聰明有智慧」的特質。

蔡英文在競選總統時，提出了許多華麗詞彙、打動人心的政見訴求，成功爭取多數民眾的支持並當選總統，但是執政後的所作所為，卻早已將這些政見訴求拋在腦後。譬如，蔡英文當年提出的5大政治改革，其中一段話為：「我要向大家保證，民進黨執政絕不會成為政黨惡鬥的亂源。就算民進黨在國會能夠單獨過半，我們也不會整碗捧去。」但近日發生的促轉會張天欽事件，讓民眾驚覺，民進黨在國會強行通過《促進轉型正義條例》及《不當黨產條例》，原來是要以轉型正義為工具，來落實打擊異己的目的，完全執政的民進黨著實已成為政黨惡鬥的亂源。

蔡英文也說過：「我的政府，會是史上最會溝通的政府。我會要求我的團隊，在做決定以前要和社會充分的對話。」如今看來又是一句諷刺的幹話。為了使公投案順利與年底選舉同日辦理投票，各公民團體無不依照中選會規畫的時程辦理相關程序，但身為獨立機關的中選會卻胡亂解釋法律意旨，一方面實質審查各項公投案，甚至自創「一案一案收件受理」、「一案只能點收一次」的法律解釋，惡整人民提出的公投案，拒絕與這些公民團體溝通對話。這就是蔡英文所言史上最會溝通的政府嗎？

這些實例印證了「台灣人眼中的蔡英文總統」這項調查的相關數據。「聰明有智慧」則似在反諷蔡英文在選前，成功以華麗詞彙的動人政見爭取到民意的支持，而最令人詬病的幾項特質，則具體反映出台灣人民對於蔡英文執政後「說一套，做一套」的厭惡與反感。無獨有偶，蔡英文最令台灣人詬病的另一項特質就是「信守承諾，說到做到」，蔡英文的誠信已遭台灣人大大打臉，低民調已是蔡英文施政的最佳代名詞。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)