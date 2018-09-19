2018年09月19日 07:23 中國時報 劉順達

在舉世關注下，兩韓領導人第3次「文金會」18日在平壤順利舉行。這次會談性質較前2次會談不同，具有改善兩韓、美朝關係的歷史性意義，對同為分裂分治的兩岸來說，值得我們抽絲剝繭，好好借鏡一番。

兩韓歷屆領導人對「祖國統一」事業前仆後繼全力以赴。最具代表性的例子是，南韓金大中與盧武鉉總統在任期間登上平壤，與北韓國防委員長金正日分別於2000年6月15日和2007年10月4日簽署《南北共同宣言》與《為南北關係發展與和平繁榮宣言》。11年之後，由文在寅繼續接棒，成為歷史上第3位踏上北韓的南韓總統。

「有其父必有其子」。文在寅屢屢公開說，他是承接其政治導師金大中與盧武鉉2人未完成的兩韓統一志業；相對金正恩來說，則是繼承其父金正日的遺言。因此，文在寅和金正恩共同背負著歷史使命，自然兩人打出的「統一牌」政治理念也符合韓民族的夢想。

在這種特殊背景下，兩人於4月27日簽署《板門店宣言》13項協議，應屬順水推舟，不需花費九牛二虎之力。因此有人說，該13項協議根本就是上述2個宣言的綜合版，不足為奇。以此為後盾，文在寅於6月13日舉行的全國地方選舉中，獲得選民的壓倒性肯定與支持，讓反對黨又氣又恨。

文在寅不負選民的付託，其間不斷落實協議有目共睹。在軍事方面，為緩和朝鮮半島緊張趨勢，南北韓已同意示範撤離非武裝地區內的雙方監視哨站、共同發掘韓戰戰死者遺骸及板門店共同警備區域非武裝化等，將板門店改造成和平觀光區。

開城工業區內的「南北共同聯絡辦事處」業已正式運作，由南韓統一部次長千海星擔任辦事處長，並有南韓政府各單位如企畫財政部、統一部、文化體育觀光部及森林廳職員30餘人派駐工作來看，相當於一個代表部或大使館的規模，讓人期待兩韓合作與交流事務更加順暢推展。

兩韓做好的滿漢全席，就等待美國總統川普上桌。說實話，此次「文金會」全聚焦在「棄核」問題。看點有：第一、川普希望文在寅能再次勸說金正恩針對棄核提出進一步承諾；第二、文在寅希望促成第2次「川金會」；第三、年內兌現《終戰宣言》。

不巧的是，在這個節骨眼上，美國自行撞頭。17日美國在聯合國安理會檢討制裁北韓案時，指出俄羅斯違反決議案，在幕後提供北韓石油等，美、俄直接口水戰，此事恐怕導致北韓不悅，進而影響「川金會」。

春天播種，秋季收穫。《板門店宣言》的種子，透過這次文金三會，果實會更加豐碩，喜悅全寫在韓民族的臉龐。此時此刻，台灣民眾在羨慕兩韓和解之外，還要深刻想想自己的未來。（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)