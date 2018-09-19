拿中天電視轉移焦點很不道德

2018年09月19日 07:23 中國時報 主筆室

彷彿溺水看到浮木，蔡政府無量下跌的聲望似乎瞬間找到扳回的希望，那就是：「打假新聞！」更直接地說，誰敢再亂批評蔡政府，誰就會被扣上製造假新聞的帽子！

跟所有議題操作的標準作業程序一樣，這波綠營「打假新聞」的起手式，先是由蔡英文到中南部輔選啟動攻擊發起線，接著府院黨政聯手出擊，綠媒配合響應，政客名嘴炮火齊發。接著，立場最該中立的NCC也不落人後，宣示若廣電媒體違反事實查證，將祭出重罰，最重可罰200萬元。以目前媒體收益的慘況，這200萬罰到誰，誰都會叫痛！

很明顯，這是烏賊戰法，企圖轉移駐日代表處「辦事不力」焦點的議題操作手法。以全方位攻擊媒體製造假新聞方式，淡化駐日代表處，特別是駐日代表謝長廷的政治責任，並將媒體釘上「加害者」十字架，將駐大阪辦事處外交官不堪壓力自殺的責任轉嫁到媒體身上。這次府院黨政外加綠媒聯手搭配的操作，真是一次精準的見血封喉式出擊！

說它是個計畫性的政治操作，最明顯的痕跡是在群起「打假新聞」之際，眾家綠媒名嘴突然口徑一致地鎖定中天電視台痛打，好耐人尋味，也好奇怪！既是要打假新聞，完全不去批那些捏造、渲染、傳播不實訊息的網軍或網紅，也不批眾家摻和報導的各個廣電媒體，偏偏挑一家中天下重手，這不是挺奇怪？也挺值得聯想？如果NCC接下來馬上配合演出，就衝著中天祭出重罰，那意味連腳本都全早寫好了。

講直白一點，最早大事渲染日本風災關西機場「假」新聞，正是親綠的媒體。第一則「假新聞」是《蘋果》即時報導「中國使館派車接關西機場陸客，台灣人自稱中國人就可以上車」；最快跟進的是《自由時報》，接著親綠的電視台也都大肆報導，眾家綠媒名嘴當然也都沒閒著，這些白紙黑字也好，影像紀錄也好，要找出作為舉證都不困難，怎麼大家全都視而未見了？也沒見哪個綠媒名嘴提到這一點，就只鎖定中天一家痛批，這要說事前沒有喬好腳本，誰能相信？

也就是說，在當局啟動攻擊線之後，先由綠色名嘴群起鎖定中天電視痛批，試圖塑造眾口鑠金的輿論氛圍，然後就是NCC接手調查，找來一堆昔日反旺中的學者進行審查，再祭出重罰，讓中天成為這波打假新聞的領頭「替罪羊」，既轉移了焦點，也轉移了政治責任，一石兩鳥，多完美的政治操作呀！

問題是，痛打中天就能抹除該負的政治責任嗎？就能讓謝長廷瞬間變成英明神武的駐外代表嗎？最重要的是，只為了捍衛一個從頭到尾都不稱職的謝長廷，蔡政府寧願賠上侵害言論自由，打壓特定媒體的指控嗎？

「假新聞」本來就是全球性的議題，美國總統川普當選前，就已有假新聞充斥的討論，特別是網路的發展更助長這種現象，隨後不僅引發全球性的關注，也成為學界、文化界討論的焦點之一，重要的訊息搜尋平台google，社群媒體平台Facebook等，都投入相關研發技術，甚至調整演算法來因應這個趨勢。而所有民主開放的國家也在正面面對這課題。是的，假新聞是會造成危害，但目前民主國家的共識是，唯有更開放才能抑制假新聞的氾濫！

換言之，唯有讓訊息更開放、更多元，才會讓資訊本身產生彼此制衡的效應，任何被惡意炮製的假新聞一經產出，隨即就會有人更正或駁斥，這早已是全球訊息自由流動的通則！目前為止尚未聽聞有哪個民主國家會祭出公權力，尤其以「國家安全」為名對媒體的報導進行事後追懲，甚至裁罰。理由很簡單，對所有將言論自由入憲的國家而言，政府根本沒有權力替人民裁決什麼是「假新聞」，一旦行使這種權力，不僅侵害人權，且必將成為打擊異己的工具。如果蔡政府執意妄為，不僅毀了NCC，也進一步毀了台灣民主之名。

回顧過往，誰才是製作假新聞的先驅？是誰製造假錄音帶，讓吳敦義落選？是誰製造走路工的假新聞，讓黃俊英一夕被翻盤？當年大聲指控簽ECFA會讓「男的找嘸工、女的嫁嘸尪、當兵要到黑龍江」假訊息的，不就是當今的駐日代表謝長廷嗎？當初意圖關掉TVBS的，不就是想選台北市長的姚文智嗎？如果這次鬥爭焦點就是要鎖定中天，打壓言論自由的民進黨將徹底失去民主正當性。

(中國時報)