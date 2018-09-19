2018年09月19日 07:23 中國時報 主筆室

「東廠」試圖操弄選舉行跡敗露之後，蔡政府再祭出霹靂手段，內政部高層揚言修《國家安全法》來阻絕「假新聞」，讓人想到新聞管制、箝制言論自由，回到過往白色恐怖時代。這個政府究竟是離人民已越來越遠，以為完全執政就可以恣意妄為？還是，骨子裡根本尚未解嚴，一心嚮往兩蔣時代那種威權體制？

面對政績欠佳、支持度頻創新低的窘況，蔡英文總統的「新招」是歸咎假新聞、假消息的現象很嚴重，她並直言，有些甚至來自對岸，因為對岸發現台灣是民主自由國家，不能管制新聞，要尊重言論自由，所以利用台灣民主自由，放一些假消息，讓台灣社會對立、誤解甚至衝突。

如今蔡政府打算篩選真假新聞，也不再尊重言論自由。什麼時侯，台灣已不是民主自由國家？民進黨捍衛的價值已然崩壞？蔡英文批評，對岸是假新聞的源頭，「機靈」的官員因此要先從「源頭」下手，祭出處罰，先別說有無能力判別消息來源，即使確定是大陸網軍，又如何就源頭做出處罰？

其實假新聞造成負面影響，目前的法律均有規範與罰則，不論是傷害人物名譽、侮辱公署等，根本不需要無限上綱到修《國安法》。

從大陸逕自啟用M503北向及其相關銜接航線開始，蔡政府能想到的回應之道，都是對方不痛不癢，我方卻是受重傷的「自殘式」反制。此次大張旗鼓打假新聞，顯然也不脫過去的慘痛經驗。但更令人憂心的是，執政者不是不知前車之鑑，而是以打假新聞之名，實則是在打壓不同意見、箝制多元聲音，更嚴重的是，將扼殺憲法保障的言論自由。

(中國時報)