打假新聞的真動機

友善列印
中國時報
主筆室

「東廠」試圖操弄選舉行跡敗露之後，蔡政府再祭出霹靂手段，內政部高層揚言修《國家安全法》來阻絕「假新聞」，讓人想到新聞管制、箝制言論自由，回到過往白色恐怖時代。這個政府究竟是離人民已越來越遠，以為完全執政就可以恣意妄為？還是，骨子裡根本尚未解嚴，一心嚮往兩蔣時代那種威權體制？

面對政績欠佳、支持度頻創新低的窘況，蔡英文總統的「新招」是歸咎假新聞、假消息的現象很嚴重，她並直言，有些甚至來自對岸，因為對岸發現台灣是民主自由國家，不能管制新聞，要尊重言論自由，所以利用台灣民主自由，放一些假消息，讓台灣社會對立、誤解甚至衝突。

如今蔡政府打算篩選真假新聞，也不再尊重言論自由。什麼時侯，台灣已不是民主自由國家？民進黨捍衛的價值已然崩壞？蔡英文批評，對岸是假新聞的源頭，「機靈」的官員因此要先從「源頭」下手，祭出處罰，先別說有無能力判別消息來源，即使確定是大陸網軍，又如何就源頭做出處罰？

其實假新聞造成負面影響，目前的法律均有規範與罰則，不論是傷害人物名譽、侮辱公署等，根本不需要無限上綱到修《國安法》。

從大陸逕自啟用M503北向及其相關銜接航線開始，蔡政府能想到的回應之道，都是對方不痛不癢，我方卻是受重傷的「自殘式」反制。此次大張旗鼓打假新聞，顯然也不脫過去的慘痛經驗。但更令人憂心的是，執政者不是不知前車之鑑，而是以打假新聞之名，實則是在打壓不同意見、箝制多元聲音，更嚴重的是，將扼殺憲法保障的言論自由。

(中國時報)

拿中天電視轉移焦點很不道德 面對融合切勿自作孽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。