2018年09月19日 07:23 中國時報 黃清龍

台胞居住證疑雲尚待釐清，台諜案再被端上央視炒作，兩岸近況只能以「剪不斷理還亂」形容；然而在紛擾的表象下，包括陸委會、《聯合報》及台灣民意基金會公布的3份民調，都呈現主張統一者創新高的趨勢。這是台灣統獨民意的轉變，也是兩岸關係的重大轉折，更值得重視。

關於台灣統獨民意走勢，歷來存在一種說法，即藍營執政時因兩岸關係和緩，傾向獨立的聲浪較大，綠營執政時則反之。此說法反映了台灣人在理想與現實之間的兩面性，亦即當兩岸關係和緩時，傾獨沒有危險性，因此比較勇於表達；而當兩岸關係惡化，台獨帶來的危險變得顯而易見，統一的保護作用於焉出現。

和過去不同的是，此次民調的大背景乃是台灣第3次政黨輪替後兩岸關係惡化下，大陸採行「硬的更硬、軟的更軟」單邊作為的「成果驗收」。對岸一方面對台進行軍事恫嚇、外交脅迫及政治打壓，另一方面大力推動以促進兩岸經濟社會融合的「惠台」政策。此兩手策略原本被認為是相互矛盾的，對台灣民心的影響可能抵消，結果卻是統升獨降，且台灣人對大陸的好感度還大幅攀升，何以致此？

首先，正如習近平說的：兩岸問題的關鍵，在於大陸本身的進步發展。對台灣人來說，儘管對岸的「威脅」始終存在，但隨著中國國力的提升，市場提供的「機會」顯然吸引力更大。近來台胞居住證申辦踴躍、台師與台生絡繹西進，這既是大陸「國民化待遇」下的政策成果，實質上也反映了兩岸此消彼漲的態勢，而這樣的態勢還在繼續擴大中。

其次，蔡政府過度以「減法」推動所謂的「轉型正義」，追殺國民黨黨產、削減軍公教年金等極端措施，激化藍綠對抗與世代對立，威脅取消申領居住證者的參政權，更是形同把涉陸台人推向彼岸懷抱，當然也影響一些人對統獨的主張。

陸委會評估大陸惠台31項措施影響時，先是說對台灣的經濟、教育、文化與醫療等各方面「沒有明顯的影響」，但又強調長期將對台灣的國安構成巨大挑戰。矛盾說詞的背後，反映的其實是大陸惠台措施確實有助於兩岸的社會融合，有利於兩岸從和平發展走到和平統一，但看在綠營眼裡，基於台灣主體性優先，自然把「兩岸融合」視為國安威脅。

要問的是：台灣有無可能擺脫對岸的融合攻勢？以及兩岸融合是否必然等同國安威脅？後者的答案是主觀的，前者卻是客觀的，而客觀因素必然影響主觀意識，也就是融合程度加大必然改變統獨意向。但換個角度看，如果不怕兩岸融合，又何來國安挑戰？顯然，關鍵在兩岸定位問題。

面對大陸綿密的融合攻勢，台灣唯有勇敢地面對統一問題，並以「如何統一」作為最高戰略，才能無懼於現狀的改變。台灣應當要求對岸以公民投票等民主程序，作為兩岸和平統一的前提條件，這是保護台灣真正的利基所在。否則倘一味退縮、頑抗，甚至東施效顰，拿對岸的假新聞操作來自嗨，或者更惡劣地讓促轉會「東廠化」，那就只能說是「自作孽」了。

(中國時報)